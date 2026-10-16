رئیس قوه قضائیه نوشت: شهادت مظلومانه‌ی شهیده افسانه عقیلا، بانوی مجاهد و مخلص که در مسیر خدمت به مردم و صیانت از امنیت، جان خود را فدا کرد، نشانه‌ای از تقابل ابدی میان حق و باطل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این جنایت شنیع که در حریم مقدس خانه و خانواده‌ی این شهیده و در مقابل دیدگان فرزندانش رخ داد، تنها نشان از مذلّت و فرومایگی عاملان و مباشران ترور دارد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: قدر متیقّن، خون این شهیده، همچون شهیده نصرت افتخاری، چراغ راهی برای ایستادگی مردم غیور سیستان‌و‌بلوچستان در برابر نیرو‌های تروریستی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: یقیناً و تحقیقاً تروریسم در برابر امنیت، مغلوب است. خون این شهیده، همچون شهیده نصرت افتخاری، چراغ راه ایستادگی مردم غیور سیستان‌و‌بلوچستان در برابر نیرو‌های تروریستی است.

شهیده افسانه عقیلا، فرمانده و مسئول حوزه بسیج خواهران مهرستان، شهری در جنوب استان سیستان و بلوچستان بود که حدود ۳۲ سال سن داشت و در روز 22 مهر در پی حمله تروریستی در مقابل در منزلش به شهادت رسید. وی مادر چهار فرزند بود.