رئیس قوه قضائیه در پیامی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار در فضای مجازی نوشت: حضرت زینب کبری (س) عالمه غیرمعلمه‌ای است که نه فقط برای زنان عالم، بلکه برای بشریت، الگو و اسوه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نوشت: ایشان کوه صبر، ایثار، شناخت، معرفت و تبیین‌گری هستند و با جهاد تبیین خود، حقیقت نورانی عاشورا را بر جهانیان تاباندند.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در عظمت شغل و حرفه پرستاری همین بس که روز بزرگداشت مقام پرستار، مقارن با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نوشت: پرستاران گرانقدر ما جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت و بهداشت کشور دارند.

رئیس قوه قضائیه در پایان نوشت: ما این آمادگی را داریم که در چارچوب قانون، پشتیبانی‌های حقوقی و قضایی را از جامعه پرستاری کشور داشته باشیم و مساعدت‌ها و حمایت‌های لازم را از این قشر خدوم و مجاهد به عمل آوریم.