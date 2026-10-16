به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، این شکارچیان متخلف پس از چندین ساعت دوربین‌کشی مستمر محیط‌بانان در جریان گشت و کنترل حاشیه پارک ملی سالوک و طی عملیاتی دستگیر شدند.

‌از متخلفان، دو بهله دلیجه، سه قطعه قمری، سه قطعه کبوتر چاهی، تور و طناب مخصوص پرنده‌گیری، یک قفس و تجهیزات انفرادی کشف و ضبط شد.

‌با هماهنگی مرجع قضایی، متخلفان پس از تشکیل پرونده بازداشت شدند و خودروی آنان نیز به پارکینگ منتقل شد.