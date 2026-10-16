پویش «کلیک امن» باهدف افزایش آگاهی شهروندان درباره استفاده آگاهانه و مسئولانه از فضای مجازی در سقز برگزار و به نفرات برگزیده جوایزی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آئین اختتامیه پویش فرهنگی آموزشی «کلیک امن» با حضور جمعی از مسئولان شهری، برگزیدگان و خانواده‌های شرکت‌کنندگان در سالن جلسات شورای اسلامی شهر سقز برگزار و از برگزیدگان این دوره تقدیر به عمل آمد.

کیوان بهرامی، رئیس شورای اسلامی شهر سقز با اشاره به اینکه تاکنون ۳ پویش در موضوعات مختلف در شهر سقز برگزار شده گفت: پویش‌های فرهنگی و موضوع‌محور فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت شهروندان، به‌ویژه نسل جوان، هستند. این برنامه‌ها به‌صورت ماهانه و با محوریت موضوعات روز ادامه خواهند یافت تا زمینه خلاقیت، فرهنگ‌سازی و مشارکت اجتماعی بیش‌ازپیش فراهم شود.

حمیدرضا خوشبخت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز: در چارچوب اهداف این پویش، بر اهمیت فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی درباره استفاده مسئولانه از فضای مجازی تأکید شد. تداوم برنامه‌های فرهنگی و مشارکت شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ عمومی داشته باشد.

محمد گدرونی، رئیس اداره آموزش و پرورش سقز: با قدردانی از حمایت‌ها و همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری سقز، بر ضرورت هم‌افزایی مدیریت شهری و آموزش و پرورش در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی تأکید می‌کنیم؛ تعاملی که می‌تواند به افزایش آگاهی شهروندان و ارتقای فرهنگ عمومی کمک کند.

در بخش دیگری از این مراسم، جمعی از شهروندان و شرکت‌کنندگان با طرح دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود، به بیان دغدغه‌هایشان درباره تأثیر فضای مجازی بر روابط خانوادگی پرداختند؛ از کاهش گفت‌و‌گو و تعامل میان اعضای خانواده تا چالش‌های تربیتی فرزندان در دنیای دیجیتال.

گفتنی است در پایان این مراسم از شرکت‌کنندگان این دوره از پویش با اهدای لوح و هدایای نقدی تقدیر به عمل آمد.