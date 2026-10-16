به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهری‌راد بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآورده‌های چوبی، عوامل گشت شهرستان شوش با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی ۲ دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از خودروهای توقیفی بیش از ۱۲ تُن چوب قاچاق کشف کردند.

سرهنگ مطهری راد تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.