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فرمانده انتظامی شهرستان شوش استان خوزستان از کشف ۱۲ تُن چوب قاچاق در بازرسی از ۲ دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهریراد بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآوردههای چوبی، عوامل گشت شهرستان شوش با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی ۲ دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق در سطح شهرستان شدند.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از خودروهای توقیفی بیش از ۱۲ تُن چوب قاچاق کشف کردند.
سرهنگ مطهری راد تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.