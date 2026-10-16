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گذر متناوب موج ناپایدار از اصفهان در هفته پایانی مهر؛ همراه با گرما ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به گذر متناوب امواج ناپایدار بر فراز استان در طول هفته آینده، گفت: بارش رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
حجتالله علیعسکریان بیان کرد: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد به نسبت شدید و احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
وی ادامه داد: در ارتفاعات غربی استان، بعد از ظهر امروز افزایش ابر و رگبار موقت و خفیف پیش بینی می شود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان تاکید کرد: از فردا شنبه به تناوب تا پایان هفته آینده با گذر امواج متناوب از سطح استان، در بعضی ساعات رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می شود.
علیعسکریان با بیان اینکه تغییرات دمایی زیادی طی ۴۸ ساعت پیش رو انتظار نداریم، افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۱ درجه و در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۷ درجه و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.