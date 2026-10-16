پیش بینی بارش رگبار و رعد و برق در استان

پیش بینی بارش رگبار و رعد و برق در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به گذر متناوب امواج ناپایدار بر فراز استان در طول هفته آینده، گفت: بارش رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

حجت‌الله علی‌عسکریان بیان کرد: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد به نسبت شدید و احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

وی ادامه داد: در ارتفاعات غربی استان، بعد از ظهر امروز افزایش ابر و رگبار موقت و خفیف پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان تاکید کرد: از فردا شنبه به تناوب تا پایان هفته آینده با گذر امواج متناوب از سطح استان، در بعضی ساعات رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می شود.

علی‌عسکریان با بیان اینکه تغییرات دمایی زیادی طی ۴۸ ساعت پیش رو انتظار نداریم، افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۷ درجه و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.