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روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصولات آرایش لب، چشم و ابرو را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شدهاند، اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بررسیهای نظارتی انجامشده، تعدادی از محصولات آرایش لب، چشم و ابرو فاقد مجوزهای قانونی شناسایی شدهاند. اسامی این محصولات به شرح زیر است:
در بررسیهای نظارتی انجامشده، تعدادی از محصولات آرایش لب، چشم و ابرو فاقد مجوزهای قانونی شناسایی شدهاند. اسامی این محصولات به شرح زیر است:
▪️ برق لب: KATRIS – LIPGLOSS
▪️ برق لب: COLLAGEN ۳Q BEAUTY – LIPGLOSS
▪️ رژلب: GOSH – LIPSTICK
▪️ رژلب: TOP DOUCCE – LIPSTICK
▪️ ریمل: NATHELIE
▪️ ریمل: DEYCALL – MASCARA
▪️ رژلب مدادی: SARA ROSE – LIPSTICK PENCIL
▪️ سایه چشم: DODO GIRL – EYESHADOW
▪️ سایه چشم: ANYLADY – EYESHADOW
▪️ سایه چشم: NORA FLOWERS – EYESHADOW
▪️ برق لب: HUDA MATTEME – LIP GLOSS
▪️ سرمه: KHOJATI – KOHL
▪️ سرمه: NEW LOOK
▪️ رژلب پودری: WARDA BEAUTY – POWDER LIP CREAM
▪️ رژلب مدادی: HUDA BEAUTY – WATERPROOF MATT LIPSTICK
▪️ ریمل: ۸XL KISS BEAUTY – MASCARA
▪️ رژلب مایع: HUDA BEAUTY – LONG LASTING LIP COLOR
▪️ رژلب مایع: MAC – LONG LASTING LIP COLOR
▪️ ریمل چشم حجمدهنده: ISADORA – BIG BOLD MASCARA
▪️ ریمل چشم: ESSENCE – MASCARA
▪️ خط چشم: MISS GOSH
سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم توجه به مجوزهای بهداشتی محصولات آرایشی، از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآوردههای فاقد مجوز خودداری کنند.
شهروندان میتوانند برای اطلاع از آخرین اطلاعیهها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.