رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه چهارم شکاری دزفول گفت: سازمان عقیدتی سیاسی در کنار تقویت توان نظامی، مسئولیت خطیر تحکیم مبانی اعتقادی و بصیرت‌افزایی نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام احمدرضا وارثی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در حسینیه ثارالله دزفول با تاکید بر اینکه اقتدار نظامی در گروی احساس مسئولیت و معنویت است، اظهار داشت: سازمان عقیدتی سیاسی در کنار تقویت توان نظامی، مسئولیت خطیر تحکیم مبانی اعتقادی و بصیرت‌افزایی نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه یک قدرت نظامی هنگامی به کمال می‌رسد که با احساس مسئولیت همراه باشد، افزود: اگرچه ابزار دفاعی مقدمه‌ای ضروری برای نیروهای مسلح است، اما این ایمان و معنویت است که مسئولیت‌پذیری نیروها را در صیانت از کشور استوار نگه می‌دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه چهارم شکاری دزفول با اشاره به ضرورت برخورداری کارکنان ارتش از روحیه معنوی تصریح کرد: در شرایط حساس نظیر جنگ اخیر حفظ روحیه، آرامش روانی، اعتماد و تقویت پیوند معنوی کارکنان نیروهای مسلح اهمیت بالایی دارد.

وی ادامه داد: نقش عقیدتی سیاسی در این زمینه باید به طور ملموس احساس شود؛ چراکه حمایت معنوی می‌تواند بخش عمده‌ای از فشارهای کاری و ماموریتی را کاهش دهد.

حجت‌الاسلام وارثی تبیین معارف دینی، جهاد تبیین، بصیرت‌افزایی، اجرای فعالیت‌های فرهنگی، تکریم شهدا، جانبازان و خانواده‌های معظم آنان و همچنین تقویت روحیه همدلی در میان کارکنان را از جمله ابزارهای کلیدی در تقویت معنویت دانست.

وی با اشاره به شعار «ارتش فدای ملت» خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به مردم از جلوه‌های بارز پیوند عمیق ملت و ارتش است و سازمان عقیدتی سیاسی تلاش می‌کند با تقویت این پیوند مردمی، در کنار توجه ویژه به مسائل سربازان وظیفه، ماموریت‌های خود را به سرانجام برساند.

حجت الاسلام وارثی با تاکید بر ضرورت شناخت نسل جوان و تعامل سازنده گفت: سازمان عقیدتی سیاسی باید با درک درست از ویژگی‌های نسل جوان و تعامل سازنده، در مسیر تربیت نسلی مومن و متخصص و تحقق اهداف سازمانی گام بردارد.

۲۴ مهرماه، سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول در دوران هشت سال دفاع مقدس ۱۴۷ شهید تقدیم میهن اسلامی کرد؛ این پایگاه با انجام یک هزار و ۵۱۵ سورت پرواز برون مرزی در این دوران، نقش مهمی در بمباران مواضع دشمن بعثی و پشتیبانی از رزمندگان داشت.