به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، با برگزاری مراسم قرعه‌کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در شهر لاس‌وگاس آمریکا، مسیر مبارزات نمایندگان ایران مشخص شد. در این میان، چشم‌ها به تقابل ۶ کشتی‌گیر برجسته مازندرانی است که قرار است در میان بهترین‌های جهان، برای کسب مدال پیکار کنند.

نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۱۹ نفر حضور دارند، علی یحیی پور در دور اول استراحت دارد و در در دور بعد در مقابل برنده مبارزه هاروتیونیان از ارمنستان و مارتیوشف از اوکراین قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۲ شرکت کننده دارد، ابراهیم خواری پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد باید با لیلدال از آمریکا مبارزه کند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۲۵ نماینده دارد، اهورا خاطری در دور نخست به استراحت دارد و در مرحله بعد با برنده کشتی آلایدار از قزاقستان و آقایرو از آذربایجان مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۳ کشتی گیر حضور دارند، ابراهیم الهی در دور نخست استراحت می کند و در مرحله بعد با توپراک از ترکیه کشتی می گیرد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، علی کرمپور در دور نخست با بکتمیروف از اتریش کشتی می گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف باتوچینگگله از چین می رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۹ نماینده دارد، مهدی یوسفی در دور اول به مصاف یاپراک از ترکیه می رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۲۲ نفر شرکت کرده اند، رضا افشار در دور نخست به مصاف یاگان از ترکیه می رود و در صورت کسب پیروزی، در مرحله دوم با دی لئون ترو از مکزیک قرار خواهد گرفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی، توبار گارسیا از مکزیک و بورل جونیور از جامائیکا مبارزه می کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۷ نفر شرکت کرده اند، محمدمبین عظیمی در دور نخست به مصاف علیف از آذربایجان می رود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۷ کشتی گیر ثبت نام کرده اند، ابوالفضل محمدنژاد در دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف کوچانوف از اوکراین خواهد رفت.

رقابت‌های ۵ وزن نخست مقدماتی کشتی آزاد امید‌های جهان از امشب ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و پیکار‌های نیمه‌نهایی ساعت ۳ بامداد شنبه برگزار خواهد شد.

علی یحیی پور، ابراهیم خواری، رضا افشار، اهورا خاطری، ابراهیم الهی و ابوالفضل رحمانی ۶ آزادکار مازندرانی این رقابت‌ها هستند