رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی معادن، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گفت:مردم باید از منافع حاصل از مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت‌ها در شهرستان چگنی بهره‌مند شوند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس‌کل دادگستری لرستان در بازدید میدانی از حوزه ی قضایی شهرستان چگنی، بر اهمیت رسیدگی‌های مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تقویت ساز و کار‌های صلح و سازش و بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین برای کاهش حضور فیزیکی مراجعین تأکید کرد.

عمران علی‌محمدی در این بازدید، از واحد‌های مختلف از جمله دادگاه، دادسرا، دادگاه صلح، شورای حل اختلاف و همچنین طرح در حال ساخت این حوزه قضایی بازدید و روند پیشرفت کاری طرح و ساخت‌وساز را بررسی کرد.

وی با اشاره به بحث انفال و حقوق عامه، بر ضرورت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی معادن، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: مردم باید از منافع حاصل از مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت‌ها در شهرستان چگنی بهره‌مند شوند و این حوزه نیازمند پیگیری جدی است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ضمن ارزیابی عملکرد قضایی چگنی ،از عملکرد مطلوب دادگاه کیفری دوم این شهرستان قدردانی کرد و گفت: در دادگاه‌ها، به علت حضور مستمر و نظارت دقیق مدیریت محلی، شاهد رسیدگی‌های بسیار متقن، موجه و مستدل هستیم ؛با این حال، در بخش دادسرا هم نیاز است سطح توجه و دقت مشابهی با دادگاه‌ها برقرار شود تا روند رسیدگی‌ها با همان کیفیت پیش برود.

وی با اشاره به پیشینه ی مثبت شهرستان چگنی در زمینه ی حل و فصل اختلافات، بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد و افزود: با توجه به خاستگاه‌های صلح در این منطقه، باید توجه ویژه‌ای به این سازوکار انجام گیرد.





علی‌محمدی با بیان اینکه دادگستری لرستان در مسیر پیشگ یری از وقوع جرم ، ابتدا بر پیشگیری از آسیب‌ها تمرکز می‌کند،گفت: برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حال انجام است تا از بروز جرم جلوگیری شود.

وی بر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با محوریت فناوری اطلاعات تأکید کرد وافزود: هدف دستگاه قضایی استفاده ی حداکثری از فناوری‌ها، از جمله ضمانت الکترونیک است تا با کاهش نیاز به حضور فیزیکی مراجعان، خروجی سامانه‌ها را برای مردم بهینه کنیم.



علی‌محمدی با اشاره به نرخ ۹۹ درصدی ابلاغ الکترونیک در حوزه ی قضایی شهرستان چگنی افزود: شفافیت در اجرای عدالت، زمانی محقق می‌شود که آرا به صورت متقن و مستدل، از طریق سامانه‌های الکترونیک به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد.