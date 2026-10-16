مانور الکترونیکی هفتمین دوره انتخابات شهر و روستا درشهرستان چرام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، طسوجی معاون سیاسی فرماندار چرام گفت: برگزاری این مانور در راستای افزایش آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی و آگاهی‌بخشی درباره مراحل رأی‌گیری انجام شد.

طسوجی افزود: این مانور با هدف آشنایی بیشتر مردم با فرآیند رأی‌گیری الکترونیکی و نحوه استفاده از تجهیزات مربوط به انتخابات برگزار شد و شرکت کنندگان با روند اجرای رأی‌گیری تمام‌الکترونیکی آشنا شدند.