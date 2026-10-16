مانور انتخابات الکترونیکی در چرام
مانور الکترونیکی هفتمین دوره انتخابات شهر و روستا درشهرستان چرام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طسوجی معاون سیاسی فرماندار چرام گفت: برگزاری این مانور در راستای افزایش آمادگی برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیکی و آگاهیبخشی درباره مراحل رأیگیری انجام شد.
طسوجی افزود: این مانور با هدف آشنایی بیشتر مردم با فرآیند رأیگیری الکترونیکی و نحوه استفاده از تجهیزات مربوط به انتخابات برگزار شد و شرکت کنندگان با روند اجرای رأیگیری تمامالکترونیکی آشنا شدند.
وی ادامه داد: ۶۲ صندوق اخذ رای برای هفتمین دوره انتخابات شهر و روستای شهرستان چرام در نظر گرفته شده است.