ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، بهسازی معابر، توسعه راه‌های روستایی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن از مهمترین محور‌های نشست شورای برنامه‌ریزی و اداری شهرستان جاسک بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار جاسک در این نشست با اشاره به مشکلات محلات قدیمی و بافت فرسوده شهر، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع کمبود‌های زیرساختی شد.

احمد جمال‌الدینی افزود: ساماندهی ورودی شهر به طول حدود پنج کیلومتر در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی شده عملیات آن یک تا دو ماه آینده تکمیل شود.

وی گفت: آسفالت معابر محلات فرسوده، توسعه راه‌های روستایی و رفع مشکلات تأمین آب شرب روستا‌های بدون شبکه لوله‌کشی از مطالبات مهم مردم است.

فرماندار جاسک گفت: زیر سازی اولیه حدود ۴۰ درصد راه‌های روستایی جاسک هنوز اجرا نشده است.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری هرمزگان گفت: در شش ماه نخست امسال ۳۸ میلیارد تومان از مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبارات دفتر امور روستایی به شهرستان جاسک اختصاص یافته است.

مستوره اباذرپور افزود: زمینه اختصاص یک دستگاه لودر به شهرستان و پیگیری تعمیر ماشین‌آلات فرسوده دهیاری‌ها فراهم شده است.

وی بر توزیع عادلانه امکانات با اولویت مناطق کم‌برخوردار تاکید کرد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، نیز از برنامه اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح دفع آب‌های سطحی در محلات اولویت‌دار جاسک خبر داد.

کریم هاشمی نخل‌ابراهیمی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از خسارت‌های ناشی از بارندگی، توسعه زیرساخت‌های مسکن مهر و ملی، فضا‌های ورزشی و آموزشی و رفع مشکلات آبرسانی به روستا‌ها را از دیگر اولویت‌های شهرستان عنوان کرد.

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مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: از حدود ۱۸۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در استان، عملیات اجرایی ۵۴ هزار واحد آغاز شده و تصمیم‌گیری درباره بازگشایی سامانه نام نویسی جدید بستگی به تعیین تکلیف متقاضیان قبلی دارد.

مجید سلحشور افزود: آماده‌سازی ۱۴ قطعه زمین در جاسک به مرحله مناقصه رسیده است.

وی با طرح پیشنهاد واگذاری حداکثر پنج قطعه از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین هزینه آسفالت محلات گفت: اجرای این طرح مستلزم موافقت و گذراندن مراحل قانونی است.

سلحشور افزود: تامین چمن مصنوعی برای محله لوران و دیگر محلات موردنظر در حال پیگیریست