تیم والیبال چهار نفره بانوان روستایی و عشایری استان کرمان در مسابقات کشوری المپیاد جام ملی پرچم به میزبانی استان اصفهان، موفق شد با نمایشی درخشان نایب‌قهرمانی را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،به گفته وحید محمدی، رئیس هیأت ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی استان کرمان کسب مقام نایب قهرمانی والیبال چهار نفره دختران روستایی استان کرمان در جام ملی پرچم را به جامعه ورزش استان و به‌ویژه دختران شایسته و پرتلاش روستایی و عشایری صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

وی افزود :این موفقیت حاصل تلاش، همدلی و پشتکار ورزشکاران و کادر فنی است و ضمن خداقوت به بازیکنان، از زحمات مربی شایسته، سرکار خانم سالاری، و سرپرست پرتلاش، سرکار خانم اعتمادی، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی تصریح کرد:امیدوارم با حمایت بیشتر از استعدادهای مناطق روستایی و عشایری، شاهد تداوم افتخارآفرینی دختران ورزشکار کرمان در میادین ملی باشیم.

وی اشاره کرد:این مسابقات باحضور تیم های ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.