به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اویل پرایس در مقاله‌ای به قلم مایکل کرن نوشت: قیمت گاز طبیعی در اروپا همچنان نزدیک به بالاترین سطح خود از پایان سال ۲۰۲۲ قرار دارد.

کاهش عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) از قطر، در کنار تلاش اتحادیه اروپا برای پر کردن ذخایر گازی پیش از زمستان، نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی این قاره را افزایش داده است.

قیمت قرارداد ماه آینده گاز در مرکز معاملاتی «تی‌تی‌اف» هلند، شاخص اصلی قیمت گاز اروپا، روز پنجشنبه تا ساعت ۹ صبح به وقت آمستردام یک درصد کاهش یافت، اما همچنان با قیمت ۹۶/۵۶ دلار به ازای هر مگاوات‌ساعت، معادل ۸۶/۰۳ یورو معامله می‌شد.

این قیمت بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ است، زمانی که اروپا نخستین زمستان خود را با قطع بخش عمده گاز خط لوله‌ای روسیه سپری می‌کرد.

بر اساس داده‌های شرکت زیرساخت گاز اروپا، تا ۱۴ اکتبر، ذخایر گاز اتحادیه اروپا تنها ۷۴ درصد ظرفیت خود را پر کرده بودند، رقمی که به‌مراتب کمتر از میانگین پنج‌ساله ۸۶ درصدی برای این مقطع از سال است.

کاهش ۸۰ درصدی جریان ال‌ان‌جی از خاورمیانه (غرب آسیا)

نگرانی‌ها درباره عرضه گاز در حالی افزایش یافته که جریان ال‌ان‌جی از خاورمیانه، برخلاف جریان نفت، هنوز بهبود قابل‌توجهی نداشته است. وارن پترسون، رئیس بخش راهبرد کالا‌ها در بانک آی‌ان‌جی، در یادداشتی اعلام کرد جریان ال‌ان‌جی از خاورمیانه همچنان حدود ۸۰ درصد کمتر از حجم سال گذشته است.

به گفته او، بازار به‌تدریج این احتمال را می‌پذیرد که عرضه ال‌ان‌جی خلیج فارس در بخش عمده زمستان نیمکره شمالی همچنان محدود بماند. در چنین شرایطی، اروپا و آسیا برای تأمین محموله‌های موجود در بازار رقابت خواهند کرد و این مسئله از قیمت گاز و ال‌ان‌جی در بازار نقدی حمایت می‌کند.

خطر افزایش شدید قیمت‌ها در زمستان

در صورت سردتر شدن زمستان در اروپا یا آسیا، یا بروز اختلال تازه در عرضه، قیمت‌ها ممکن است بار دیگر جهش کنند.

شرکت مشاوره‌ای «تایمرا انرژی» نیز در گزارش چشم‌انداز زمستانی خود هشدار داده است که اروپا با ذخایر کمتر از حد معمول وارد فصل سرما می‌شود و آسیا نیز بخش عمده ظرفیت انعطاف‌پذیری تقاضای خود را مصرف کرده است.

این وضع خطر جهش قیمت‌ها در اواخر زمستان را افزایش می‌دهد. تحلیلگران این شرکت در سناریوی پایه خود فرض کرده‌اند تنگه هرمز تا پایان سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ بسته باقی بماند و بازگشایی آن به‌تدریج در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ انجام شود.

بر اساس این سناریو، اگر ذخایر گاز اروپا در اواخر زمستان به سطح پایینی برسد، احتمال افزایش شدید قیمت‌ها به‌طور ویژه بالا خواهد بود.