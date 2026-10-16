به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار در مراسمی از ۱۰ پرستار نمونه شهرستان بستک قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه بستک گفت: رمز درخشش زینب کبری (س) استقامت و پایداری در ولایت و مسیر امامت است.

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری با اشاره به نقش حیاتی پرستاران در نظام سلامت افزود: پرستاری نه تنها یک شغل، بلکه رسالتی ارزشمند و انسانی است.

وی گفت: پرستاران با تأسی از حضرت زینب (س)، در سخت‌ترین شرایط پناه بیماران و مظهر آرامش جامعه هستند.

سرهنگ محمدرسول جلالی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک نیزگفت: مدافعان سلامت در دوران‌های مختلف انقلاب اسلامی و به‌ویژه در بحران‌ها، با روحیه بسیجی و جهادی در خط مقدم خدمت به مردم ایستاده‌اند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره خود را در کنار آنان است.

سرودخوانی، دکلمه، اجرای مسابقه و اهدای جایزه از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

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در اپایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از زحمات و تلاش‌های پرستاران نمونه و فعالان عرصه سلامت شهرستان بستک قدردانی شد.