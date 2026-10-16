به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش؛ ساعاتی پیش، تیم های رصد نیروی دریایی ارتش در راستای کنترل مستمر شرق تنگه هرمز، یک فروند نفتکش متخلف که در منطقه ممنوعه دچار حریق شده بود را کشف و شناسایی کردند.

این نفتکش متخلف هم سامانه های ردیابی خود را خاموش کرده و در صدد عبور از منطقه ممنوعه در محدوده دریای عمان بود.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: پیامد حرکت های ناهماهنگ در مسیرها و مناطق ممنوعه، ایجاد ناامنی و مخاطرات بسیار برای دیگر شناورهاست.­