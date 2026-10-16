وحید امیرخانی، کارگردان فیلم‌های «در مدت معلوم» و «شاه‌کش» و مجموعه تلویزیونی «شرایط خاص»، سریال کمدی «تخته گاز» را با موضوع فرهنگ رانندگی برای تلویزیون کارگردانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه «تخته گاز» به تهیه‌کنندگی علی مهام و به سفارش سیما فیلم در ۳۰ قسمت تولید می‌شود.

داستان این سریال درباره یک پلیس جوان است که در مسیر کار با موضوعات و ماجرا‌های گوناگون روبه‌رو می‌شود.

بر اساس جدول پخش جدید تلویزیون، شبکه‌ها در روز‌های زوج و فرد سریال‌های متفاوتی را روی آنتن می‌برند و پخش سریال‌های هفتگی نیز به روز‌های جمعه اختصاص دارد.