خطیب جمعه لاریجان : رمز پیروزی بر دشمن نگاه به درون، تقویتِ تولیدِ ملی و حفظِ وحدت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، خطیب جمعه لاریجان تاکید کرد: امروز به برکت مقاومتِ ملت ایران، معادلاتِ منطقه و جهان به ضرر آمریکا در حال تغییر است و هژمونی دروغینِ آنان روزبروز بیشتر فرو میریزد.

حجت الاسلام شکری گفت:در مباحثِ سیاسی و تحولاتِ بین الملل یکی از موضوعاتِ کلیدی و مستمر تقابلِ تاریخی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران با استکبارِ جهانی به سرکردگی آمریکاست.این تقابل جنگِ ارادۀ میان دو گفتمانِ تسلیم و سلطه پذیری و گفتمانِ استقلال، عزت و مقاومتِ ا سلامی است.

آمریکا در دهه‌های گذشته از هیچ ابزاری فرو گذار نکرده است از کودتا و تحمیلِ جنگ ۸ ساله گرفته تا تحریم‌های ظالمانۀ اقتصادی، جنگِ رسانه‌ای و ترور شخصیت‌های برجسته. امروز هم در شرایطِ جنگ و محاصره و تحریم إقتصاد، کشور نیازمند تصمیمی فراتر از روش‌های معمولی است.

وی گفت: مشکلاتِ معیشتی، محدودیت‌های تجاری و فشار‌های دشمن به ما دیکته میکند که باید به آرایشِ جنگی اقتصادی دست یابیم. پیام خطبۀ امروز ما این است که راهِ نجات کشور، نگاه به درون، تقویتِ تولیدِ ملی و حفظِ وحدت است.

حجت الاسلام شکری تاکید کرد که البته این به معنای جلساتِ تشریفاتی و بخشنامه‌های متعدد نیست بلکه بمعنای فرماندهی واحد، تصمیم گیری سریع، حفظِ انضباطِ مالی و اولویت بندی دقیق برای صیانت از سفره مردم و تولید ملی است.

خطیب جمعه لاریجان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توکل به پروردگار و رهبری ولایت فقیه؛ بصیرت و حضور در صحنه و استقامتِ مردم، تبدیل تهدید‌ها به فرصت در حوزه‌های علمی، دفاعی و خود باوری ملی رمزِ ماندگاری وپیروزی ملت ایران است.