امام جمعه موقت بیرجند: مکتب حضرت زینب (س) الگوی راستین تکریم، حیات و جایگاه زن است و حضرت زینب(س) اسوه صبر ، استقامت و پایداری برای مسلمانان جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خطیب موقت نماز جمعه با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: اسلام، زن را مایه کرامت می‌داند و حضرت زینب (س) نماد عینی عظمت یک بانوی مسلمان در طول تاریخ است.

حجت الاسلام عبادی با تأکید بر اینکه راز صبر، استقامت و پایداری ملت ایران در الگوگیری از قرآن کریم، ائمه اطهار (ع) و سیره حضرت زینب (س) نهفته است، افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان و الگوگیری از آموزه‌های دینی، امروز به قدرتی تأثیرگذار در عرصه جهانی تبدیل شده و دشمنان با وجود توطئه‌های متعدد، در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند مانده اند.

وی مدیریت حکیمانه، بصیرت و ایستادگی حضرت زینب (س) در سخت‌ترین شرایط و بحران‌های تاریخ را درس بزرگی برای همه ادوار عنوان کرد و افزود: باید شیوه مدیریت و صلابت این بانوی بزرگ اسلام را به عنوان الگویی کاربردی در رویارویی با مشکلات فرا بگیریم.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با اشاره سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، از این نهاد به عنوان منشأ برکات فراوان یاد و از مجاهدت‌های ارتش و مجموعه عقیدتی سیاسی قدردانی کرد.