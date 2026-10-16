همزمان با برگزاری همایش هیئت‌های محوری و برگزیده کشوری، هزار هیئت برگزیده در اجتماع فرماندهان فاطمی در گلزار شهدای میناب شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول امور استان‌های جامعه ایمانی مشعر گفت: هرساله هیئت‌های مذهبی سراسر کشور قبل از محرم و قبل از دهه فاطمیه برای هم افزایی، همگرایی و یکپارچه شدن دور هم جمع می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن کریمی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور امسال این همایش را در هرمزگان و شهرستان میناب برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این همایش در هرمزگان را پشتیبانی از جبهه جنگ عنوان کرد.

وی افزود: اعضای این هیئت‌ها با حضور در گلزار شهدا قبور مطهر شهدا را غبار روبی و با خانواده شهدا دیدار کردند.

مسول امور استان‌های هیئت‌های مذهبی گفت: بازدید محل جنایت آمریکا در دبستان شجره طیبه میناب از دیگر برنامه‌ها بود.

در حاشیه این همایش از پوستر دفتر‌های تولید شده با تمثال شهدای دانش آموز رونمایی شد.

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مداحی، اجرای سرود و بیان خاطره از دو پدر شهید دانش آموز از دیگر برنامه‌ها بود