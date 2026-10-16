به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مسابقات قهرمانی کشور روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی غدیر شهرستان سمنان برگزار شد و نمایندگان استان خراسان شمالی موفق به کسب دو عنوان ارزشمند در این رقابت‌ها شدند.

در این مسابقات، مهدیس صادق‌نژاد در رده سنی جوانان، وزن منفی ۷۸ کیلوگرم، مقام دوم را کسب کرد و سعیده کریم‌زاده نیز در رده سنی بزرگسالان، وزن منفی ۵۴ کیلوگرم، به مقام سوم دست یافت.

نسرین الهی نایب رئیس هیات کونگ‌فو و هنر‌های رزمی خراسان شمالی با تبریک این موفقیت به ورزشکاران، مربیان و خانواده‌های آنان، گفت: کسب این عناوین ارزشمند نشان‌دهنده توانمندی، پشتکار و ظرفیت بانوان ورزشکار استان در عرصه رقابت‌های ورزشی است و امیدواریم با تداوم تلاش ورزشکاران و حمایت از استعداد‌های ورزشی، شاهد موفقیت‌های بیشتر نمایندگان استان در مسابقات آینده باشیم.

وی همچنین از تلاش مربیان و خانواده‌های ورزشکاران که در مسیر پیشرفت و موفقیت آنان نقش مؤثری دارند، قدردانی کرد.