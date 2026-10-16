امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی اجتماعی، همدلی و انسجام مردم را از عوامل مهم ایستادگی در برابر دشمنان و مقابله با تهدیدها عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه همدلی، انسجام و همکاری مردم موجب پیروزی در برابر دشمنان است، گفت: دفاع از سرزمین و مقابله با تجاوز دشمن، متناسب با توان و استطاعت افراد، مسئولیتی مهم در جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان با اشاره به آیه ۱۰ سوره صف، ایمان به خدا و پیامبر (ص) و جهاد در راه خدا با مال و جان را از مصادیق تجارت نجات‌بخش الهی برشمرد و افزود: مؤمنان باید با همدلی، همفکری و همکاری، در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

وی با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تقوا را زمینه‌ساز برخورداری از رحمت پروردگار و ارتقای جایگاه انسان در پیشگاه خداوند دانست.

امام جمعه موقت زنجان با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از تلاش‌های پرستاران قدردانی کرد و با اشاره به شخصیت و سیره حضرت زینب (س)، بر ضرورت الگوگیری از زندگی آن حضرت تأکید نمود و انتخاب نام نیک را از حقوق فرزندان دانست.

وی تربیت صحیح فرزندان را در شکل‌گیری شخصیت و رفتار آنان مؤثر ارزیابی کرد و افزود: آموزش قرآن کریم و پرورش فرزندان بر پایه ادب و اخلاق، از وظایف مهم والدین است، فرزندان نیز در برابر پدر و مادر مسئولیت دارند و اطاعت از آنان تا جایی ضرورت دارد که به نافرمانی از خداوند منجر نشود.

جهاد با مال و جان در مسیر دفاع از جامعه اسلامی

امام جمعه موقت زنجان در ادامه با اشاره به آیه ۱۰ سوره صف، گفت: خداوند در این آیه مؤمنان را به تجارتی هدایت می‌کند که موجب نجات آنان از عذاب دردناک می‌شود و ایمان به خدا و پیامبر (ص) و جهاد در راه خدا با مال و جان از مصادیق این تجارت است.

وی با تشریح مفهوم جهاد با مال و جان گفت: افراد از توانایی‌های متفاوتی برخوردارند و ممکن است همه امکان حضور مستقیم در میدان را نداشته باشند، اما کسانی که از امکانات مالی برخوردارند، می‌توانند متناسب با توان خود در این مسیر مشارکت کنند.

حجت الاسلام موسوی بخشایش گناهان، ورود به بهشت و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی را از جمله وعده‌های خداوند به مؤمنان برشمرد و شهادت در راه خدا را از مراتب والای فداکاری ذکر کرد.

وی با اشاره به تفاوت جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تصریح کرد: جهاد دفاعی زمانی مطرح می‌شود که سرزمین، شهر یا جامعه‌ای در معرض تجاوز و تعدی قرار گیرد و در چنین شرایطی، دفاع از سرزمین و مقابله با متجاوزان اهمیت ویژه‌ای دارد.

امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: مردم باید با همفکری، همدلی و همکاری در برابر دشمنان ایستادگی کنند و در مسیر دفاع از کشور و مقابله با تهدیدها، متناسب با توانایی خود نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین با اشاره به رژیم صهیونیستی بر ضرورت مقابله با این رژیم و آنچه ریشه‌های فساد و دشمنی با جهان اسلام خواند، تأکید کرد.

حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های مربوط به حجاب در جمهوری آذربایجان اشاره کرد و با بیان اینکه اکثریت مردم این کشور مسلمان هستند، اعتراضات به این محدودیت‌ها را ناشی از باورها و اعتقادات دینی مردم دانست.

وی نسبت‌ دادن این اعتراضات به دخالت ایران و ترکیه را رد کرد و گفت: واکنش‌های مردم جمهوری آذربایجان در این زمینه، ریشه در باورهای دینی و مذهبی آنان دارد.

امام جمعه موقت زنجان همچنین با اشاره به طرح موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، بر اهمیت توجه به حجاب، حیا و عفت و رعایت ارزش‌های اخلاقی و اسلامی تأکید کرد.

توسعه اماکن زیارتی اهل‌بیت (ع) مورد توجه قرار گیرد

حجت الاسلام موسوی همچنین با اشاره به ولادت حضرت زینب کبری (س)، به اقدامات انجام‌شده برای توسعه اماکن زیارتی اهل‌بیت (ع) پرداخت و از نقش شهید قاسم سلیمانی در زمینه‌سازی و پیگیری این اقدامات یاد کرد.

وی ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلا را از طرح‌های مهم در حوزه توسعه اماکن زیارتی دانست و با اشاره به قرار داشتن این پروژه در مرحله تکمیل بر ضرورت مشارکت و همراهی برای پیشبرد آن تأکید کرد.