امام جمعه پردیس با تأکید بر هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن، وحدت ملی، تقویت بازدارندگی و مبارزه با فساد و رانت را کلید مقابله با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، امام جمعه شهرستان پردیس، با اشاره به سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: فشار‌های اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ روانی از جمله ابزار‌هایی است که برای تضعیف کشور و ایجاد اختلاف و ناامیدی در جامعه به کار گرفته می‌شود؛ از این رو، هوشیاری در برابر این اقدامات و حفظ انسجام ملی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی و بازدارندگی کشور افزود: اقتدار ملی و آمادگی نیرو‌های مسلح باید در کنار وحدت مردم و مسئولان حفظ شود تا دشمن در محاسبات خود با اراده و توان ملت ایران روبه‌رو باشد.

امام جمعه پردیس با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران و نقش آن در معادلات منطقه تأکید کرد و گفت: حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدها، از مؤلفه‌های مهم صیانت از امنیت و منافع ملی است.

حسینی در ادامه، مسائل اقتصادی و معیشتی را از اولویت‌های مهم کشور برشمرد و خواستار کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی شد. وی همچنین مبارزه با فساد، رانت و بروکراسی ناکارآمد را برای افزایش اعتماد عمومی و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد ضروری دانست.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با فشار‌های خارجی باید با رسیدگی مؤثر به مشکلات داخلی همراه باشد، افزود: حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر، تقویت همبستگی اجتماعی و مشارکت مردم در حل مشکلات اقتصادی، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری کشور دارد.

امام جمعه شهرستان پردیس همچنین با اشاره به تحولات غزه، بر حمایت از مردم فلسطین و ضرورت توجه جامعه جهانی به وضعیت غیرنظامیان تأکید کرد و مقاومت ملت‌ها در برابر اشغالگری و بی‌عدالتی را از محور‌های مهم تحولات منطقه دانست.