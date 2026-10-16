امام جمعه یاسوج گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری از اسراف و استفاده بهینه از منابع یک ضرورت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیت‌الله حسینی امام جمعه یاسوج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تقویت توان اقتصادی و دفاعی کشور گفت: همان‌گونه که در جنگ نظامی به تجهیزات متناسب با شرایط روز نیاز داریم در جنگ اقتصادی نیز باید با مدیریت منابع تقویت تولید و پرهیز از اسراف در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کنیم.

آیت الله حسینی با اشاره به سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی علیه ایران افزود: دشمنان تصور می‌کردند با محاصره اقتصادی می‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند اما با وجود فشارهای گسترده در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی کشور از جمله جنگ‌های گذشته و قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای بر ضرورت برخورداری از تجهیزات و امکانات متناسب با تهدیدهای روز تأکید کرد و افزود: کشور برای دفاع از استقلال خود باید در حوزه‌های نظامی و اقتصادی آمادگی لازم را داشته باشد.

امام جمعه یاسوج با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور مدیریت مصرف را یکی از راهکارهای حفظ سرمایه‌های ملی دانست و گفت: حتی اقدام ساده‌ای مانند خاموش‌کردن یک لامپ اضافی اگر به یک رفتار عمومی تبدیل شود می‌تواند در صرفه‌جویی منابع و جلوگیری از اتلاف انرژی مؤثر باشد.

امام جمعه یاسوج همچنین با اشاره به روز صادرات افزود: توسعه زیرساخت‌های کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ظرفیت‌های مقابله با تحریم‌ها است و ضرورت استفاده از توان داخلی برای تقویت اقتصاد کشور اهمیت دارد.

وی با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار این بانوی بزرگ اسلام را الگویی از ایمان صبر و استقامت دانست و از تلاش‌های پرستاران در مراقبت از بیماران به‌ویژه در شرایط دشوار قدردانی کرد

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه خدمت به بیمار تنها به کادر درمان محدود نمی‌شود افزود: مراقبت از پدر و مادر همسر و دیگر اعضای خانواده در دوران بیماری نیز عملی ارزشمند است که علاوه بر آثار انسانی از اجر معنوی برخوردار است.

وی با اشاره به روز ملی همبستگی با کودکان و زنان فلسطینی جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم کرد و با انتقاد از حمایت آمریکا از این رژیم بر ضرورت واکنش ملت‌ها و دولت‌ها در برابر رنج و آوارگی مردم فلسطین تأکید کرد.

آیت‌الله حسینی همچنین با اشاره به روز تربیت‌بدنی و ورزش گفت حفظ سلامت جسم و روان از مسئولیت‌های انسان است و افزایش تحرک بدنی ورزش منظم و پرهیز از رفتارهای آسیب‌زا یک ضرورت است.