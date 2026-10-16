امام جمعه موقت اهواز با تجلیل از بصیرت و صبر انقلابی ملت ایران در برابر فشارهای معیشتی، بر ضرورت نظارت جدی‌تر مسئولان بر بازار و کنترل نوسانات قیمت کالاها در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین میراحمدرضا حاجتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز که در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار شد، بیان کرد: ملت باتقوای ایران فشار‌های شدید معیشتی را با صبر و بصیرت تحمل کردند و امروز مسئولان باید با تلاشی مضاعف، بازار و برخی بی‌نظمی‌ها و بی‌سامانی‌ها را کنترل کنند.

وی افزود: مردم همواره در صحنه حضور داشته‌اند و مسئولانی که در این زمینه کوتاهی کنند، قطعا بازخواست خواهند شد.

حجت‌الاسلام حاجتی با اشاره به هماهنگی و همدلی قوای سه‌گانه، ادامه داد: قوای مجریه، مقننه و قضائیه با همدلی و اتحاد، امور را پیش می‌برند و تحت فرماندهی کل قوا در برابر توطئه‌های دشمن ایستاده‌اند، اما انتظار می‌رود مسئولان تلاش بیشتری برای حل مشکلات مردم به کار بندند.

امام جمعه موقت اهواز ضمن گرامیداشت روز پرستار و تقدیر ویژه از خدمات کادر درمان خوزستان، اظهار داشت: به تمام پرستارانی که در دوران دفاع مقدس بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مجروح جنگی را درمان کردند، درود می‌فرستیم.

وی تحولات یمن را رخدادی سرنوشت‌ساز خواند و تصریح کرد: اخبار یمن حاکی از یک زلزله ژئوپلیتیک در منطقه است؛ آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه و دیگر وابستگان نظام سلطه در این کشور شکست عجیبی خورده‌اند، جبهه مقاومت در یمن غوغا کرده و پیروزی نهایی از آن آنهاست.

امام جمعه موقت اهواز با تاکید بر اینکه اتکا به خدا و رعایت تقوا عوامل اصلی غلبه بر مشکلات و فشار‌های دشمنان هستند، گفت: شکست آمریکا و استکبار در منطقه از شکست ویتنام نیز سنگین‌تر بوده و امروز جمهوری اسلامی ایران، به اذعان تحلیلگران جهان، در جایگاه یک ابرقدرت ایستاده است.

حجت‌الاسلام حاجتی با استناد به تحلیل‌های کارشناسان برجسته بین‌المللی خاطرنشان کرد: نیرو‌های آمریکایی از نزدیکی مرز‌های ما مجبور به عقب‌نشینی هزاران کیلومتری شده‌اند و ناوگان و پایگاه‌های آنها به دلیل ضربات سهمگین و بازدارندگی ایران، ناچار به تغییر آرایش شده‌اند.

وی افزود: تحلیلگران غربی اذعان می‌کنند که غرب با تصور نابودی ایران وارد میدان شد، اما ایران اسلامی آنها را شکست داد و امروز به‌عنوان ابرقدرتی مقتدر در منطقه و جهان شناخته می‌شود؛ آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان باید از اراده پولادین این ملت بترسند.