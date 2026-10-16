به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی روز پنجشنبه موافقت کرد بیش از ۲۰ میلیون بشکه گازوئیل و همه نفت باقی مانده از مرحله آزادسازی بی سابقه ذخایر اضطراری که ماه مارس با هدف افزایش عرضه و مهار جهش قیمت‌ها وعده داده بود، وارد بازار کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاریس، لندن و مادرید و کشور‌های اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده است ، تا ذخایر خود را وارد بازار کنند، درغیر این صورت ممکن است با ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی آمریکا رو به رو شوند. او در تلاش است پیش از انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر، قیمت‌ها را کاهش دهد.

قیمت گازوئیل به علت اختلال در عرضه ناشی از جنگ ایران و درگیری روسیه و اوکراین در بسیاری از بازار‌ها به سطوح بی سابقه‌ای رسیده و خطر افزایش تورم و هزینه‌های زندگی را برای دولت‌ها و مصرف کنندگان ایجاد کرده است. هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی، متشکل از ۳۲ کشور، روز پنجشنبه برای بررسی حجم و زمان بندی آزادسازی ذخایر تشکیل جلسه داد.

این نهاد در بیانیه‌ای پس از نشست اعلام کرد: «هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی بار دیگر بر تعهد خود به ادامه اجرای اقدام جمعی مارس ۲۰۲۶ در واکنش به بحران تنگه هرمز تاکید دارد.» کشور‌ها ماه مارس متعهد شده بودند با افزایش بهای نفت، بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی را از ذخایر خود آزاد کنند. اعضای آژانس بین المللی انرژی روز پنجشنبه «موافقت کردند آزادسازی حجم باقی مانده را تسریع کنند. برنامه‌های مشخصی نیز از پیش تدوین شده است که شامل آزادسازی بیش از ۲۰ میلیون بشکه گازوئیل در سریع‌ترین فرصت ممکن است.»

نارضایتی از نبود عرضه اضافی گازوئیل

رویترز اوایل این ماه گزارش داد دولت‌های اتحادیه اروپا مشغول بحث و بررسی درباره پیشنهاد فرانسه برای آزادسازی ۵۰ میلیون بشکه گازوئیل و ۵۰ میلیون بشکه نفت خام از سوی اعضای آژانس بین المللی انرژی هستند. آبهیشک کومار، تحلیلگر شرکت اسپارتا کامودیتیز گفت: «اقدام آژانس بین المللی انرژی گامی در مسیر درست است، اما از نظر جزئیاتی که بازار انتظار داشت، کافی نیست. به نظر می‌رسد بیش از ۲۰ میلیون بشکه گازوئیل، به جای آنکه حجم جدید و واقعی به بازار اضافه کند، صرفاً به معنای تسریع اجرای تعهدات قبلی است.»

آژانس بین المللی انرژی که آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری کشور‌های صنعتی را هماهنگ می‌کند

این آژانس بین المللی ، اعلام کرد: برخی اعضا تاکنون بیش از میزان تعهد خود در ماه مارس، ذخایر آزاد کرده‌اند و برخی کشور‌های دیگر نیز قصد دارند همین کار را انجام دهند. این آژانس گفت اعضا تاکنون حدود ۳۳۰ میلیون بشکه نفت آزاد کرده‌اند.

وزارت انرژی آمریکا با استناد به بیانیه آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد آزادسازی‌های بیشتر این نهاد با تمرکز بر گازوئیل در دست بررسی و اجراست.

اما سخنگوی وزارت انرژی آمریکا افزود: دولت ترامپ «همچنان کشور‌های اروپایی را به دلیل عمل نکردن به تعهدات قبلی خود برای به حداقل رساندن اختلال در عرضه در بازار‌های جهانی انرژی و کمک به کاهش قیمت ها، پاسخگو می‌داند.» کاخ سفید در پاسخ به این سؤال که آیا از تعهد آژانس بین المللی انرژی برای آزادسازی ذخایر ناراضی است، بیانیه روز پنجشنبه این آژانس درباره آزادسازی ذخایر را ارائه کرد.

اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد در ماه اکتبر، ۴.۴ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود را آزاد خواهد کرد.

این کشور تاکنون ۳.۷ میلیون بشکه از مجموع ۱۱.۵ میلیون بشکه‌ای را که ماه مارس متعهد شد آزاد کند، وارد بازار کرده است.