امام جمعه لاله‌آباد بر ضرورت توجه جدی‌تر مسئولان به مسائل و مشکلات مردم تأکید کرد.

ضرورت تقویت همدلی، وحدت میان مسئولان و مردم

ضرورت تقویت همدلی، وحدت میان مسئولان و مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام جمعه بخش لاله‌آباد با گرامیداشت فرخنده میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار، از تلاش‌ها و فداکاری‌های پرستاران، به‌ویژه در دوران همه‌گیری بیماری کرونا، قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات و مطالبات مردم و پرستاران شد.

حجت‌الاسلام حسین آزادی کناری، با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب کبری (س) در تاریخ اسلام، آن حضرت را الگویی برجسته از صبر، استقامت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری دانست و گفت: نام‌گذاری روز پرستار به مناسبت میلاد این بانوی بزرگوار، یادآور ارزش والای خدمت به انسان‌ها و تسکین آلام بیماران است.

وی با اشاره به خدمات ارزشمند پرستاران در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها افزود: پرستاران از ارکان مهم نظام سلامت کشور هستند که با تلاش شبانه‌روزی، صبر و دلسوزی، در مسیر حفظ سلامت جامعه گام برمی‌دارند.

امام جمعه لاله‌آباد با یادآوری روز‌های دشوار همه‌گیری کرونا اظهار داشت: در دوران شیوع این بیماری، پرستاران با وجود خطر ابتلا، خستگی و فشار‌های روحی و جسمی، در خط مقدم مقابله با کرونا حضور داشتند و از هیچ تلاشی برای نجات جان بیماران دریغ نکردند.

حجت‌الاسلام آزادی کناری با تأکید بر ضرورت پاسداشت خدمات کادر درمان، خاطرنشان کرد: قدردانی از پرستاران نباید تنها به مناسبت‌ها محدود شود، بلکه حمایت از این قشر زحمتکش، رسیدگی به مسائل معیشتی و شغلی آنان و فراهم کردن شرایط مناسب برای ارائه خدمات درمانی مطلوب، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بخش لاله‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقابل‌های چند دوره اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه خود را درباره ناکامی آمریکا در دستیابی به اهدافش بیان کرد و گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته با تکیه بر ایمان، وحدت و ایستادگی، در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی مقاومت کرده است.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشار‌ها و اقدامات خصمانه، نتوانسته است اراده ملت ایران را برای دفاع از استقلال و منافع ملی خود از بین ببرد.

حجت‌الاسلام آزادی کناری در ادامه با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و سران قوا، بر ضرورت توجه جدی‌تر آنان به مسائل و مشکلات مردم تأکید کرد.

وی اظهار داشت: مسئولان در کنار تلاش برای پیشبرد امور کشور، باید با حضور در میان مردم، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات آنان قرار گیرند و برای رفع مسائل اقتصادی، معیشتی و اجتماعی، راهکار‌های عملی و مؤثر ارائه دهند.

امام جمعه بخش لاله‌آباد خاطرنشان کرد: خدمت به مردم، رسیدگی به نیاز‌های اقشار مختلف جامعه و تلاش برای کاهش مشکلات معیشتی باید از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همدلی، وحدت و همکاری میان مسئولان و مردم تأکید کرد و افزود: اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم آثار تلاش‌ها و تصمیم‌های مسئولان را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

امام جمعه لاله‌آباد در پایان با گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، روز پرستار را به همه پرستاران و کادر درمان تبریک گفت و از خدمات صادقانه آنان در مسیر سلامت جامعه قدردانی کرد.