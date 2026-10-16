بسیجیان شهرداری تهران در رزمایش بزرگ بعثت با محوریت توزیع ۳۱۳ هزار بسته معیشتی و جهیزیه، همگام با مردم در حرکتی گسترده از جنس همدلی و مواسات حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رزمایش با محوریت توزیع ۳۱۳ هزار بسته معیشتی و جهیزیه و با حضور پرشور مردم برگزار شد.

اجرای برنامه پرچم‌گردانی از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب، از بخش‌های شاخص این مراسم بود که جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردم در مسیر ترویج فرهنگ مواسات و کمک مؤمنانه را به نمایش گذاشت.

حضور بسیجیان شهرداری تهران در این برنامه، جلوه‌ای از مشارکت مجموعه بسیج شهرداری در حرکت‌های مردمی و اقدامات جهادی با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و تقویت فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی بود.