رزمایش آموزش همگانی انتخابات الکترونیک با هدف ارزیابی آمادگی زیرساخت‌ها و آشنایی شهروندان با فرآیند نوین رأی‌گیری، در مصلی‌های امام خمینی(ره) نسیم‌شهر و صاحب‌الزمان(عج) گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، گفت: در این رزمایش مراحل احراز هویت، ثبت و شمارش آزمایشی آرا اجرا شد و شهروندان نیز با روند رأی‌گیری الکترونیک آشنا شدند.

وی تأکید کرد: آمادگی زیرساخت‌ها و عوامل اجرایی، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند با مشارکت حداکثری مردم است.

استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در فرآیند انتخابات ایران طی سال‌های اخیر با هدف تسهیل رأی‌گیری، افزایش دقت و تسریع شمارش آرا توسعه یافته و در برخی حوزه‌ها به‌صورت آزمایشی و اجرایی مورد استفاده قرار گرفته است.