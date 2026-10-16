امام جمعه خرمشهر گفت: مقاومت مردم ایران در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، محاسبات دشمن را برهم زد و توانمندی کشور در عرصه‌های مختلف را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در خطبه‌های نماز جمعه خرمشهر با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اظهار کرد: این تقابل بسیاری از تصورات مطرح‌شده درباره قدرت آمریکا، توان دفاعی ایران و جایگاه مردم در تحولات کشور را باطل کرد.

وی افزود: مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح نشان داد ایران با اتکا به توانمندی‌های داخلی، ظرفیت ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی را دارد و استقلال و قدرت ملی کشور از موضوعات اصلی تقابل با نظام سلطه است.

امام جمعه خرمشهر با تأکید بر نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور گفت: مردم در تعیین خطوط قرمز مذاکرات، مطالبه اصلاح عملکرد مسئولان و حفظ انسجام ملی نقش مؤثری دارند.

عادل‌پور همچنین با اشاره به نقش جریان‌های مقاومت منطقه در حمایت از ایران گفت: حضور حزب‌الله لبنان و نیرو‌های مقاومت در عراق و یمن نشان داد جبهه مقاومت در شرایط حساس، پشتیبان ایران است.

وی با انتقاد از مواضع برخی جریان‌های سیاسی همسو با غرب افزود: در شرایط فشار خارجی، حفظ وحدت و انسجام ملی و پرهیز از مواضعی که به تضعیف منافع کشور منجر می‌شود، ضرورتی اساسی است.

تجلیل از پرستاران در سالروز ولادت حضرت زینب (س)

امام جمعه خرمشهر با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از تلاش‌های جامعه پرستاری به‌ویژه پرستاران شهید قدردانی کرد.

وی با اشاره به فعالیت کادر درمان در شرایط دشوار جنگی گفت: پرستاران با وجود خطرات، برای خدمت به بیماران و مجروحان و نجات جان انسان‌ها در مراکز درمانی ماندند و به مسئولیت خود عمل کردند.

عادل‌پور، صبر، مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و پایبندی به ولایت را از ویژگی‌های برجسته حضرت زینب (س) دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره آن حضرت تأکید کرد.

انتقاد از محدودیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به گزارش‌ها درباره محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، از برخورد با معلمان و دانش‌آموزان محجبه انتقاد کرد.

امام جمعه خرمشهر با تأکید بر ارتباط حجاب با ارزش‌های دینی و استحکام خانواده عنوان کرد: حجاب صرفاً موضوعی فردی نیست، بلکه با هویت فرهنگی و ارزش‌های جامعه اسلامی ارتباط دارد و احترام به باور‌های دینی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

قدردانی از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی امید

عادل‌پور همچنین قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا را تبریک گفت و از کشتی‌گیرانی که با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران افتخارآفرینی کردند، قدردانی کرد.

درخواست برای تمدید مهلت ثبت‌نام جاماندگان کالابرگ

امام جمعه خرمشهر در ادامه با قدردانی از دولت برای اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ، خواستار رفع مشکلات سامانه خوداظهاری شد.

وی گفت: برخی افراد به دلیل مشکلات سامانه موفق به تکمیل فرم خوداظهاری نشده‌اند؛ بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ضمن اصلاح زیرساخت‌ها، مهلت بیشتری برای ثبت اطلاعات جاماندگان در نظر بگیرد.

عادل‌پور همچنین با اشاره به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرمان امام خمینی (ره) و روز پیوند اولیا و مربیان، بر اهمیت تقویت ارزش‌های دینی و نقش خانواده در تربیت نسل آینده تأکید کرد.