وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره حضور نیرو‌های آمریکایی و طرح TRIPP گفت: درباره هرگونه حضور آمریکا در منطقه پیرامونی خود نگرانی و حساسیت داریم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره حضور نیرو‌های عمریکایی و طرح TRIPP گفت: درباره هرگونه حضور آمریکا در منطقه پیرامونی خود نگرانی و حساسیت داریم، اما درباره این موضوع مستقیما با دوستان ارمنی خود در تماس هستیم و می‌دانیم که هیچ اقدامی علیه امنیت ایران انجام نخواهند داد.

عراقچی در ادامه افزود: ما به رایزنی‌های خود با مقامات ارمنستان ادامه خواهیم داد. آرارات میرزویان دوست خوبم به تهران سفر کرد و رایزنی‌های خوبی با یکدیگر داشتیم امروز نیز رئیس جمهور پزشکیان با نخست وزیر ارمنستان دیدار خواهد کرد.