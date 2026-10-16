سازمان ملل به آتش کشیده شدن یک مسجد را در قدس به دست شهرک نشینان محکوم‌کرد

سازمان ملل به آتش کشیده شدن یک مسجد را در قدس به دست شهرک نشینان محکوم‌کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداو سیما؛ به نقل از پایگاه العهد لبنان، سازمان ملل اعلام کرد اقدام شهرک نشینان را در آتش زدن مسجد تاریخی سلطان ابراهیم روستای مخماس در شمال شرق قدس اشغالی محکوم می‌کنیم. از آغاز امسال حدود دویست مورد حمله شهرک نشینان در فصل چیدن زیتون ثبت شده است.

با احتساب این آمار، مجموع حملات ثبت شده از سال دو هزار و بیست و پنج به صد و هشتاد و پنج مورد می‌رسد. حملات امسال شهرک نشینان باعث به شهادت رسیدن یک فلسطینی و زخمی شدن بیش از صد و بیست نفر شده است.

بیش از دو هزار و پانصد درخت و نهال زیتون نیز از بین رفتند. حدود هشتاد درصد حملات شهرک نشینان در فصل چیدن زیتون در دو هفته گذشته اتفاق افتاده است.

سازمان ملل همه نوع خشونت شهرک نشینان را محکوم می‌کند و درباره افزایش حملات به فلسطینیان و دارایی هایشان در کرانه باختری اشغالی هشدار می‌دهد.

عملیات نظامی اسرائیل سبب شده است حدود هزار و پانصد فلسطینی از زمان اجرا شدن آتش بس به شهادت برسند.