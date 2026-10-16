امام جمعه دولت‌آباد: استقامت و جهاد تبیین، از مهم‌ترین درس‌های مکتب حضرت زینب (س) و تقویت روحیه مقاومت مردم در گرو پایبندی به ارزش‌های دینی وتق انقلابی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه دولت‌آباد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دولت آباد با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زینب کبری (س) در ابعاد مختلف زندگی، استقامت و جهاد تبیین را از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه امروز دانست و از مسئولان خواست با پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی، از مواضعی که موجب تضعیف روحیه مقاومت مردم می‌شود، پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام سید حسن میرافـضلی با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب کبری (س) در تاریخ اسلام، تاکید کرد: الگو بودن این بانوی بزرگوار تنها به عرصه پرستاری محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد مختلف شخصیت ایشان، به‌ویژه استقامت، ایستادگی و جهاد تبیین، باید بیش از پیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه دولت‌آباد با تبریک روز پرستار و قدردانی از تلاش‌های پرستاران، افزود: حضرت زینب (س) الگویی ارزشمند برای جامعه در عرصه‌های گوناگون است و امروز بیش از هر زمان دیگری به شناخت و ترویج سیره این بانوی بزرگ اسلام، به‌ویژه در زمینه صبر، استقامت و تبیین حقیقت، نیاز داریم

حجت‌الاسلام میرافـضلی، با بیان اینکه روحیه ایستادگی و مقاومت مردم ایران برگرفته از مکتب عاشورا و سیره حضرت زینب (س) است، تصریح کرد: باید این سرمایه عظیم فرهنگی و اعتقادی را برجسته کنیم و با درس‌آموزی از مکتب اهل‌بیت (ع)، در مسیر حفظ ارزش‌های دینی و تقویت روحیه مقاومت گام برداریم.

امام جمعه دولت‌آباد خطاب به مسئولان گفت: از مسئولانی که برخلاف سیره قرآنی و دینی و آموزه‌های ارزشمند مکتب اهل‌بیت (ع) حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود به مردم بپیوندند و با رفتار و گفتار خود در مسیر تقویت همبستگی و استقامت جامعه حرکت کنند.

حجت‌الاسلام میرافـضلی تأکیدکرد:مسئولان از بیان سخنان و اتخاذ مواضعی که موجب تضعیف روحیه ایستادگی و مقاومت مردم می‌شود، به‌شدت پرهیز کنند؛ چراکه مردم نسبت به عملکرد و مواضع مسئولان حساس هستند و آن را بر اساس معیار‌های دینی، انقلابی و منافع جامعه ارزیابی خواهند کرد.