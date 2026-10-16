رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با تأکید بر نقش احیاگر و امیدبخش پرستاران در سلامت جسمی و روحی جامعه، خواستار تقویت جامعه پرستاری، ارتقای دانش و مهارت، حفظ انگیزه و کرامت پرستاران و توجه ویژه مسئولان حوزه سلامت به این قشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت خجسته زاد روز فرخنده پیامرسان کربلا و روز پرستار به شرح زیر است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

پنجم جُمادی‌الاولی در هر سال، یادآور میلاد مبارک بانویی است که در سایه محبت و تربیت و ملازمت خمسة طیّبه صلوات‌الله و سلامه علیها و علیهم که برترین‌های خلقت الهی بشمار می‌روند بالید. پرورش و رشد زینب کبری سلام‌الله علیها در این مکتب نورانی در طی بیش از پنجاه سال، آن‌چنان جلوه‌ای رنگارنگ از عناصر شرافت و برتری در این ستاره درخشان اعصار بروز داد که همواره مایه تمجید و تحسین و مباهات اولیاء الهی بوده است. اوج این درخشش در حماسه عاشورا رخ داد. از یک سو بذل بی‌منت‌های شفقت و خیرخواهی و غمخواری صبورانه نسبت به مظلومان دشت کربلا؛ و از سوی دیگر از ارجمندترین نماد‌های صلابت و شجاعت بودن.

تاریخ نهضت و انقلاب اسلامی از ابتدا، مملو از صحنه‌های حضور زینبی بانوان و دختران ایران است. این امر در دوره بعثت بی‌بدیل ملت که در دفاع مقدس سوم رقم خورد، کیفیت و کمیتی شگفت‌آور یافت. اینک بانوان زینبی ایران اسلامی، با حضور پررنگ خود در عرصه‌های مختلف به‌خصوص میادین در شهر‌ها و روستاها، پیشگامان تبیین عملی و مقاومت در پشت خطوط جنگ سخت هستند؛ به‌طوری‌که طاغوت‌های زمانه که همواره رنج و درد و سرکوب این ملّت را می‌خواهند، در خود یارای مقابله با این لشکر انبوه را نمی‌بینند.

روز میلاد زینب کبری را مردمان سرزمینی که دلدادة عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بوده از سر ملاحظه وجه مهربانی و هم‌زبانی با دردمندان و فداکاری ورزیدن نسبت به ایشان، بحق روز بزرگداشت مقام پرستار دانسته‌اند. چرا که بسیاری از این صفات اخلاقی و ارزش‌های انسانی در قشر زحمت‌کش و ارزشمند پرستار مشهود است. نقش پرستار همچون بعضی دیگر از اقشار از قبیل اطباء، معلمین و مربیان، روحانیون، و امدادگران، نقشی احیاگر و امیدبخش است. از این رو به پرستار، گاه، چون فرشته رحمت نگریسته می‌شود و آن، وقتی است که در برابر کج‌خلقی و بی‌تابی اشخاص دردمند و رنجور، موجبات آرامش و امید و بهبود و علاج بیماران و در نتیجه، نزول رحمت الهی را فراهم می‌سازد. البته نقش پرستاران در درمان بیماران برخلاف طبیبان، نیازمند حضوری ممتد، پیگیرانه، و صبورانه است. تأثیر این قبیل حضور فراتر از امورات جسمی بوده و مرهم آلام روانی و روحی، و مانع از غلبه ناامیدی در بسیاری از موارد خواهد بود. این‌گونه است که آنچه از عهده طبیبان خارج است، با ایفاء این نقش دلسوزانه به انجام می‌رسد.

در زمانه‌ای که شبکه خبیث استکبار از هیچ سعی برای وارد ساختن انواع ظلم و جنایت بر ملت‌های آزاده و مقاوم خصوصاً ملت ایران خودداری نمی‌کند و از جمله با ایجاد انواع محدودیت‌های مربوط به امور درمان و دارو به دنبال تحمیل رنج بر ملّت بزرگ ایران است، توجه به پرستاران، تقویت جامعه پرستاری، حفظ و ارتقاء دانش، مهارت، توان، نشاط، انگیزه، و کرامت پرستاران خصوصاً آنها که خود را وقف تلاش در نهاد‌های غیرخصوصی کرده‌اند، تأثیر مهمی بر سلامت و امنیت جسمی و روحی جامعه دارد. از این رو انتظار است که مسئولان عرصه سلامت در امتداد رفتار‌های متعهّدانه خود، این امور مهم را دارای اولویت بدانند.

بنده این دو مناسبت را به ملت عزیز، بانوان وظیفه‌شناس و پر اراده میهن اسلامی و به‌طور خاص به خواهران و برادران پرستار تبریک عرض می‌کنم.

در پایان برای شهدای مظلوم و فداکار جامعه پرستاران خصوصاً شهدای پرستار در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و فتنه دی‌ماه ۱۴۰۴، رحمت الهی را مسئلت نموده و امیدوارم با دعای سرورمان عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، خداوند متعال به ملت ایران، عزت و اقتدار بیش از پیش و هر آنچه که شایسته پیروی از مکتب زینب سلام‌الله علیها است را عنایت فرمایند.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۴/مهر/۱۴۰۵