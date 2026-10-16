جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف هزار و ۲۶۸ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسین زلقی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی با کار اطلاعاتی و رصد میدانی، محل دپوی کیسه‌های کود شیمیایی غیرمجاز را شناسایی و پس از هماهنگی با قضائی، از محل بازرسی کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از انبار، یک‌هزار و ۲۶۸ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کود شیمیایی کشف‌شده را ۷۰ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان داشت: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار زلقی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.