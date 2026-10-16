اختتامیه همایش طرح مرکز محلی همیاری خانواده با حضور فعالان فرهنگی و اجتماعی در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، همایش ۲ روزه طرح مرکز محلی همیاری خانواده با حضور ۲۰۰ فعال فرهنگی و اجتماعی در یاسوج امروز به کار خود پایان می‌دهد.

دبیر قرارگاه مردمی تحول اجتماعی استان گفت: هدف از اجرای این طرح توانمندسازی کنشگران محلی در حوزه خانواده، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی‌، فرزندآوری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

فضیلت افزود: در این طرح تلاش شده است فعالان فرهنگی و اجتماعی محلات با جدیدترین آموزش‌ها و مهارت‌های تخصصی آشنا شوند تا بتوانند نقش مؤثرتری در حمایت از خانواده‌ها ایفا کنند.

وی ادامه داد: در قالب این طرح مراکز محلی همیاری خانواده با استفاده از ظرفیت مساجد مراکز فرهنگی، گروه‌های جهادی و خیریه‌ها شکل می‌گیرند.