اختتامیه همایش طرح مرکز محلی همیاری خانواده در یاسوج
اختتامیه همایش طرح مرکز محلی همیاری خانواده با حضور فعالان فرهنگی و اجتماعی در یاسوج برگزار شد.
دبیر قرارگاه مردمی تحول اجتماعی استان گفت: هدف از اجرای این طرح توانمندسازی کنشگران محلی در حوزه خانواده، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، فرزندآوری و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
فضیلت افزود: در این طرح تلاش شده است فعالان فرهنگی و اجتماعی محلات با جدیدترین آموزشها و مهارتهای تخصصی آشنا شوند تا بتوانند نقش مؤثرتری در حمایت از خانوادهها ایفا کنند.
وی ادامه داد: در قالب این طرح مراکز محلی همیاری خانواده با استفاده از ظرفیت مساجد مراکز فرهنگی، گروههای جهادی و خیریهها شکل میگیرند.
دبیر قرارگاه مردمی تحول اجتماعی استان گفت: همیاران آموزشدیدههر کدام در یک بازه یکسالهاز خانوادههای آسیبدیده حمایت و پشتیبانی میکنند.