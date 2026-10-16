امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه آمریکایی‌ها با بیش از ۵۰۰ کیلومتر فاصله از سواحل ایران جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند، گفت: با اجرای طرح‌های عملیاتی که در دست داریم آمریکایی‌ها در روز‌های آینده به مناطقی دورتر هم خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی ارتش در گفت‌وگو با برنامه نبرد هرمز شبکه خبر از تقویت پوشش پدافندی ایران نسبت به دو جنگ تحمیلی گذشته خبر داد و گفت: نیرو‌های مسلح ایران از توان پدافندی بالاتری نسبت به جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم برخوردار هستند.

امیر سرتیپ اکرمی نیا همچنین از برگزاری رزمایش‌های مشترک بین نیرو‌های ارتش و نیروی هوافضای سپاه گفت و افزود: تجهیزات پدافندی و تاکتیک‌های مبارزه به روز شده در این رزمایش‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

سخنگوی ارتش همچنین به مالکان کشتی‌های تجاری توصیه کرد برای عبور از تنگه هرمز باید با نیرو‌های مسلح ایران هماهنگ باشند و مجوز نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را بگیرند.

امیر سرتیپ اکرمی نیا، دخالت و حضور آمریکا را عامل ناامنی تنگه هرمز و آسیب به اقتصاد جهانی توصیف کرد و تنها راه بازگشت ثبات به این تنگه را اخراج آمریکا دانست.

سخنگوی ارتش در پایان هم گفت: آمریکایی‌ها جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند، بیش از ۵۰۰ کیلومتر از سواحل ایران فاصله دارند و حتی با اجرای طرح‌های عملیاتی که در دست داریم آمریکایی‌ها در روز‌های آینده به مناطقی دورتر هم خواهند رفت.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا همچنین در صفحه مجازی نوشت: اگر آمریکا منطقه را ترک کند تنگه هرمز باز و امنیت دسته جمعی با مشارکت کشورهای منطقه برقرار می شود و اقتصاد جهانی بهبود می یابد؛ اگر ترک هم نکند اخراجش می کنیم.