گرامیداشت حماسه ۲۴ مهر، سالگرد آتش‌سوزی مسجد جامع کرمان و یاد و خاطره شهید یحیی سنوار ديگر مواردي بود که امام جمعه کرمان برآن تاکید و اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، نماینده ولی فقیه وامام جمعه کرمان در خطبه‌های این هفته، با تبیین اصول بنیادین تربیت دینی مبتنی بر خدامحوری و کرامت انسانی، ضمن گرامیداشت فرارسیدن ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، یاد و خاطره شهدای حماسه ۲۴ مهرماه (آتش‌سوزی مسجد جامع کرمان) و مجاهد قهرمان، شهید یحیی سنوار را گرامی داشت.

رعایت حدود الهی، توسعه بصیرت و تقویت بنیان‌های تربیتی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، محور اصلی مباحث حجت الاسلام والمسلمین عليدادي سليماني بود.

وی با اشاره به ضرورت خدامحوری در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تصریح کرد: پیشرفت علمی، ورزش قهرمانی و بهره‌مندی از نعمات الهی هیچ‌گونه منافاتی با رعایت حدود و صغور الهی ندارد و انسان با شناخت ظرفیت‌های درونی خود می‌تواند به مقام کرامت انسانی دست یابد.

خطیب جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری فاجعه به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان در ۲۴ مهرماه سال‌های دور توسط عوامل رژیم ستم‌شاهی، این رویداد را برگی زرین و نمادی بارز از مبارزات حق‌طلبانه مردم کرمان در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و بر زنده نگه داشتن یاد شهدای آن حماسه تأکید کرد.

محکومیت جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین اشغالی و گرامیداشت یاد و خاطره مجاهد نستوه، شهید یحیی سنوار از دیگر محورهای مهم این مراسم بود؛ شخصیتی که تا آخرین لحظه حیات در میدان نبرد و دفاع از آرمان‌های قدس شریف استقامت ورزید.

حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، از فداکاری‌ها، صبر و مجاهدت‌های شبانه‌روزی جامعه پرستاری در خدمت به بیماران تقدیر شد و این قشر زحمتکش به عنوان اسوه‌های صبر و استقامت معرفی گردیدند.

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به تقارن این ایام با هفته پیوند اولیا و مربیان و سالگرد تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت هم‌افزایی نهاد خانه و مدرسه در امر خطیر تربیت نسل آینده و نقش‌آفرینی نهادهای انقلابی تأکید شد.