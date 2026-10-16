هفتمین جشنواره ملی «به» با شعار محوری «عطری به رنگ پاییز و بهارِ گیوی» و با استقبال پرشور بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان، گردشگران و مسئولان استانی و محلی در شهر گیوی (مرکز شهرستان کوثر) در استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این رویداد ملی با هدف معرفی توانمندی‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری و کشاورزی منطقه، برندسازی محصول استراتژیک «به»، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد شور و نشاط اجتماعی به همت فرمانداری، شهرداری گیوی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

شهردار گیوی در حاشیه این جشنواره در تشریح جزئیات آن اظهار داشت: با توجه به جایگاه استراتژیک محصول «به» در سبد تولیدات کشاورزی شهرستان کوثر و ظرفیت‌های بی‌بدیل باغداری در این منطقه، ستاد برگزاری مراسمات شهرستان با هم‌افزایی کامل تشکیل شد تا این رویداد در خور شان مردم فهیم منطقه و نام گیوی برگزار شود.

عباس رسول‌پور با اشاره به شعار محوری جشنواره افزود: هدف ما از این رویداد، فراتر از یک نمایشگاه ساده، معرفی «بهِ گیوی» به‌عنوان یک برند ملی و فرصتی مغتنم برای رونق اقتصاد بومی و توسعه صنایع تبدیلی بود.

وی تصریح کرد: در این دوره، ۶۰ غرفه با مشارکت هنرمندان و تولیدکنندگان از استان‌های مختلف کشور برپا شد که در آن علاوه بر عرضه محصولات متنوع و فرآورده‌های ارگانیک «به»، گوشه‌ای از فرهنگ، سنت‌ها و توانمندی‌های بومی ایران عزیز به نمایش درآمد و بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرد.

بخشدار مرکزی شهرستان کوثر نیز با اشاره به ظرفیت‌های روستایی این بخش در حوزه تولید محصول «به» و صیانت از هویت و فرهنگ منطقه، از افزایش ۵ برابری تولید این محصول نسبت به سال گذشته خبر داد و آن را پتانسیلی بزرگ برای تحول اقتصادی روستا‌ها برشمرد.

حسن بحری‌زاده از معرفی ظرفیت‌های روستا‌های منطقه در این جشنواره خبرداد وگفت:حمایت از روستاییان اولویت اساسی درمنطقه است

همچنین سیدعیسی کریم‌پور کلور، مسئول اجرایی و هماهنگی جشنواره، برگزاری این رویداد را گامی مؤثر در راستای ارتقای شور و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه کشاورزی و گردشگری دانست.

وی از ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری با برگزاری این جشنواره در منطقه خبر داد

اجرای برنامه‌های فرهنگی و شاد، تجلیل از باغداران نمونه و پیشکسوت، برگزاری مسابقات بومی و محلی و اهدای جوایز به برگزیدگان، از دیگر بخش‌های جذاب و متنوع هفتمین جشنواره ملی «به» در گیوی بود.