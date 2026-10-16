به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، فعالیت گروه جهادی «کیمیاگران» در راستای ارائه خدمات بینایی‌سنجی به نیازمندان خراسان شمالی، با محوریت قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی، پایگاه مقاومت بسیج ولایت و کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز شد.

این گروه جهادی با هدف کمک به ارتقای سلامت چشم مددجویان و اقشار نیازمند مناطق محروم ، خدماتی از جمله معاینه و سنجش بینایی، تجویز عینک و تأمین عینک برای افراد نیازمند را ارائه می‌دهد.

این خدمات دهی از منطقه جرگلان در شهرستان رازوجرگلان آغاز شده و قرار است طی ۱۰ روز در شهرستان‌های مختلف استان ارائه شود.

اجرای این طرح جهادی، گامی در جهت تسهیل دسترسی خانواده‌های نیازمند به خدمات تخصصی سلامت و گسترش فرهنگ خدمت‌رسانی جهادی است.