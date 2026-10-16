تجربه تحولات منطقه نشان داده قدرت‌های خارجی نمی‌توانند برای همیشه بر معادلات کشور‌های منطقه مسلط باشند و آنچه ماندگار خواهد بود، اتکا به مردم، ایمان و وحدت ملی است.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی در منطقه و امام جمعه کاشان در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الاعظم با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، بر نقش نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت و دفاع از منافع ملی تأکید کرد و مواضع خود را درباره تداوم ایستادگی ایران در برابر فشار‌های آمریکا و متحدانش بیان کرد.

حجت السلام والمسلمین حسینی همچنین با اشاره به اهمیت پشتیبانی مردمی از کشور، تاکید کرد: تجربه تحولات منطقه نشان داده است که قدرت‌های خارجی نمی‌توانند برای همیشه بر معادلات کشور‌های منطقه مسلط باشند و آنچه ماندگار خواهد بود، اتکا به مردم، ایمان و وحدت ملی است.

امام جمعه کاشان با تأکید بر نقش مردم در اقتدار کشور گفت: بهترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی، مردم هستند و همان‌گونه که امام راحل تأکید داشتند، مردم همه‌کاره این نظام و کشورند. هرگاه مردم در صحنه باشند، امکان عبور از مشکلات و مقابله با فشار‌های دشمن فراهم می‌شود.

حجت السلام والمسلمین حسینی حضور مستمر مردم در حمایت از نظام، انقلاب و رهبری را نشانه‌ای از قدرت اجتماعی ایران دانست و بیان کرد: حضور مردم در میدان، پیام روشنی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد و نشان می‌دهد که سرمایه اصلی کشور، وحدت، همدلی و پشتیبانی ملت است..

حجت السلام والمسلمین حسینی افزود: مسئولان اقتصادی با شناخت دقیق شرایط، تصمیم‌گیری حساب‌شده و تدوین برنامه‌های اجرایی، زمینه فعال‌شدن ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور را فراهم کنند و اجازه ندهند فشار‌های خارجی مانع استفاده مؤثر از توانمندی‌های داخلی شود.

امام جمعه کاشان با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تقابل با ایران ادامهداد: در شرایطی که اقتصاد به یکی از عرصه‌های مهم فشار تبدیل شده است، عملکرد هوشمندانه دستگاه‌های مسئول، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی می‌تواند در کاهش آثار فشار‌ها و تقویت توان اقتصادی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

عضو خبرگان رهبری با تبریک روز پرستار، بر اهمیت جایگاه این قشر در ساختار سلامت کشور تأکید کرد و گفت: پرستاران یکی از سرمایه‌های راهبردی امنیت سلامت کشور هستند و تقویت جایگاه حرفه‌ای، اجتماعی و معیشتی آنان باید به‌عنوان یک ضرورت اساسی در حکمرانی سلامت مورد توجه قرار گیرد.

حجحجت السلام والمسلمین حسینی افزود: افزایش توانمندی، انگیزه و حفظ کرامت جامعه پرستاری، از الزامات اساسی ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط بحرانی است؛