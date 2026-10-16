به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه القاهره الاخباریه، شماری از کشور‌های عربی-اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: اقدام کلمبیا را به گشودن سفارت خود در قدس اشغالی محکوم می‌کنیم.

این اقدام با قطعنامه‌های شورای امنیت مغایرت دارد و تلاش‌ها برای برقراری صلح را کم تاثیر می‌کند. هر اقدامی در جهت تغییر وضعیت قانونی یا تاریخی قدس اشغالی، باطل و فاقد اثر قانونی است.

از کلمبیا می‌خواهیم در این تصمیم تجدیدنظر کند و از این تصمیم برگردد. از کلمبیا می‌خواهیم تدابیری که به حقوق قانونی ملت فلسطین آسیب می‌زند را اتخاذ نکند.