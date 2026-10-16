همایش بین‌المللی ذخیره‌سازی و بازیافت انرژی زیرزمینی، صبح امروز با حضور پژوهشگران و متخصصان داخلی و خارجی در دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس دانشگاه سمنان در افتتاحیه این رویداد علمی گفت: ذخیره‌سازی زیرسطحی انرژی و بازیابی آن از موضوعات به‌روز دنیاست و کشور‌های حاشیه خلیج فارس و همسایگان ما در این زمینه از ما جلوتر هستند. با توجه به مشکلات زیست‌محیطی، نیازمند تغییر سوخت به سوخت پاک هستیم و در این میان هیدروژن در دنیا حرف اول را می‌زند.

مسعود نصیری زرندی افزود: از ۱۰ ماه پیش آماده‌سازی برای این همایش آغاز شد و مقالات تخصصی خوبی دریافت کردیم. شرکت‌کنندگانی از آمریکای مرکزی و جنوبی، چین، مجارستان و سایر کشور‌ها در این رویداد حضور دارند

وی با اشاره به ظرفیت استان سمنان برای ذخیره‌سازی گاز در گنبد‌های نمکی گفت: پس از شهر‌هایی مانند بندرعباس که نمک‌های بسیار خوبی دارند، سمنان و گرمسار نیز از گزینه‌های مناسب برای این منظور هستند و باید برای آینده کشور روی آنها مطالعه شود. در مناطق کویری نباید لزوماً از گاز طبیعی استفاده کرد و با توجه به انرژی خورشیدی، می‌توان سوخت‌های پاک مانند هیدروژن را در این استان به کار گرفت.

رئیس دانشگاه سمنان از داوری مقالات متعدد دانشگاه سمنان خبر داد و اعلام کرد: ادامه همایش در دانشگاه صنعتی شریف به صورت کارگاه مشترک بین دانشگاه‌های سمنان، صنعتی شریف و شاندونگ چین برگزار می‌شود و سخنرانانی از چین، صنعتی شریف و آمریکای جنوبی در آن حضور خواهند داشت.

دبیر علمی همایش نیز با اشاره به برگزاری دو روزه این کنفرانس گفت: روز اول در دانشگاه سمنان اهداف بررسی ذخیره‌سازی و جذب CO ۲ و همچنین تولید و ذخیره‌سازی هیدروژن دنبال می‌شود. با توجه به چالش‌های جهانی برای رساندن میزان کربن به صفر، نیاز به منابعی در کنار انرژی‌های تجدیدپذیر داریم که هیدروژن یکی از این منابع است.

سارا عبدی، هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان، افزود: در مجموع ۹۸ نویسنده داشتیم و ۴۶ مقاله دریافت شد که از این تعداد ۲۷ مقاله به صورت شفاهی پذیرفته و مابقی به شکل پوستر ارائه می‌شوند. در سطح بین‌المللی نیز بازخورد خوبی داشتیم و از کشور‌های چین، مجارستان و آمریکا در کنفرانس شرکت کرده و از پتانسیل آنها به عنوان داور استفاده شد.

عبدی با تأکید بر اینکه منابع انرژی نامحدود نیستند، خاطرنشان کرد: هیدروژن را می‌توان به عنوان یک حامل انرژی معرفی کرد و گذار انرژی به سمت تولید و ذخیره‌سازی هیدروژن می‌رود. هدف عمده این همایش بررسی بیشتر هیدروژن به عنوان حامل انرژی و روش‌های تولید و ذخیره‌سازی آن است.

وی در پایان از پیشنهاد راه‌اندازی پارک صنعتی ذخیره‌سازی هیدروژن در استان سمنان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این پیشنهاد مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

این همایش با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شاندونگ چین برگزار می‌شود و در قالب کارگاه بین‌المللی در دانشگاه صنعتی شریف ادامه خواهد یافت.