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متن پیام تیریک حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی به شرح زیر است:





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا را به ملت شریف ایران و جامعه ی ورزش کشور تبریک گفت.متن پیام تیریک حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی به شرح زیر است: «بسمه تعالی»

افتخارآفرینی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران، با به دست آوردن پنج مدال شامل سه مدال طلا و دو مدال برنز و کسب ۱۱۹ امتیاز در رقابت های آمریکا و شکست تیم‌های نامدار کشتی جهان باعث مسرت و خوشحالی ملت شریف ایران اسلامی شد‌.

ایستادن بر روی سکوی قهرمانی، توسط جوانان غیور و با اراده ایران اسلامی و نواختن سرود پرافتخار جمهوری اسلامی نشان از اعتماد به نسل جوان، و استعداد، اراده، خودباوری آنان و در نهایت ارمغان آوردن عزت و سربلندی سرزمین و ملت همیشه قهرمان ایران تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای «دامت برکاته» است.

شایسته و لازم است که در استان لرستان هم با حمایت اداره کل ورزش و جوانان و هیئت کشتی استان و با پشتیبانی بخش های خصوصی و حاکمیتی شاهد موفقیت و حضور جوانان با غیرت و توانمند لرستانی در چنین عرصه های جهانی وبین المللی باشیم.

از یکایک قهرمانان و مدال آوران، کادر فنی و مربیان زحمتکش و خانواده‌های آنان صمیمانه قدردانی نموده و این موفقیت ارزشمند را به ملت شریف ایران و جامعه ورزش کشور تبریک عرض نموده و سربلندی و فتح قله‌های رفیع و موفقیت‌های روزافزون فرزندان ایران را از خداوند متعال درخواست می‌نمایم.