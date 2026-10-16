پیام تبریک نماینده ولی فقیه در لرستان در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
نماینده ولی فقیه در لرستان در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی آمریکا را به ملت شریف ایران و جامعه ی ورزش کشور تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی آمریکا را به ملت شریف ایران و جامعه ی ورزش کشور تبریک گفت.
متن پیام تیریک حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی به شرح زیر است:
«بسمه تعالی»
افتخارآفرینی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران، با به دست آوردن پنج مدال شامل سه مدال طلا و دو مدال برنز و کسب ۱۱۹ امتیاز در رقابت های آمریکا و شکست تیمهای نامدار کشتی جهان باعث مسرت و خوشحالی ملت شریف ایران اسلامی شد.
ایستادن بر روی سکوی قهرمانی، توسط جوانان غیور و با اراده ایران اسلامی و نواختن سرود پرافتخار جمهوری اسلامی نشان از اعتماد به نسل جوان، و استعداد، اراده، خودباوری آنان و در نهایت ارمغان آوردن عزت و سربلندی سرزمین و ملت همیشه قهرمان ایران تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنهای «دامت برکاته» است.
شایسته و لازم است که در استان لرستان هم با حمایت اداره کل ورزش و جوانان و هیئت کشتی استان و با پشتیبانی بخش های خصوصی و حاکمیتی شاهد موفقیت و حضور جوانان با غیرت و توانمند لرستانی در چنین عرصه های جهانی وبین المللی باشیم.
از یکایک قهرمانان و مدال آوران، کادر فنی و مربیان زحمتکش و خانوادههای آنان صمیمانه قدردانی نموده و این موفقیت ارزشمند را به ملت شریف ایران و جامعه ورزش کشور تبریک عرض نموده و سربلندی و فتح قلههای رفیع و موفقیتهای روزافزون فرزندان ایران را از خداوند متعال درخواست مینمایم.