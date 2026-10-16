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هوای گیلان تا ۳ روز آینده پایدار است و آسمان استان در این مدت صاف تا نیمه ابری پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه هوای گیلان تا روز دوشنبه هفته آینده پایدار است گفت: در این مدت، مناطق جلگهای، با پدیده مه و کاهش دید از شب تا صبح و در دامنهها و ارتفاعات، با وزش باد گرم همراه خواهد بود.
محمد دادرس با بیان اینکه دمای فعلی هوای رشت ۲۷ درجه سلسیوس است افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، دیلمان با دمای ۱۴ درجه سلسیوس، خنکترین و منجیل با ۳۳ درجه گرمترین مناطق استان بودند.
وی گفت: از عصر دوشنبه هفته آینده با نفوذ تدریجی سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات جوی، افزایش ابر، بارندگیهای رگباری، احتمال رعدوبرق و کاهش دما در مناطق مختلف گیلان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: شرایط دریا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتیمتر تا ۳ روز آینده برای فعالیتهای دریانوردی، صیادی و گردشگری مناسب پیشبینی شده است.