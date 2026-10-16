به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه هوای گیلان تا روز دوشنبه هفته آینده پایدار است گفت: در این مدت، مناطق جلگه‌ای، با پدیده مه و کاهش دید از شب تا صبح و در دامنه‌ها و ارتفاعات، با وزش باد گرم همراه خواهد بود.

محمد دادرس با بیان اینکه دمای فعلی هوای رشت ۲۷ درجه سلسیوس است افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، دیلمان با دمای ۱۴ درجه سلسیوس، خنک‌ترین و منجیل با ۳۳ درجه گرم‌ترین مناطق استان بودند.

وی گفت: از عصر دوشنبه هفته آینده با نفوذ تدریجی سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات جوی، افزایش ابر، بارندگی‌های رگباری، احتمال رعدوبرق و کاهش دما در مناطق مختلف گیلان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: شرایط دریا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر تا ۳ روز آینده برای فعالیت‌های دریانوردی، صیادی و گردشگری مناسب پیش‌بینی شده است.