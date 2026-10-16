امام جمعه موقت اصفهان: هر پای آمریکایی که وارد خاک ایران شود، به دست ملت و نیرو‌های مسلح مقتدر کشور قلم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام‌جمعه موقت اصفهان ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه این هفته در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اگفت: ملت ایران با حضور مستمر در خیابان‌ها و آمادگی نیرو‌های مسلح، در برابر دشمنان ایستاده است و هر پای آمریکایی که وارد خاک ایران شود، به دست ملت و نیرو‌های مسلح مقتدر کشور قلم خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، امام‌جمعه موقت اصفهان، ، با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز پرستار، افزود: این نام‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، بیانگر اهمیت الگوسازی در منطق اسلام است؛ چراکه حضرت زینب (س) الگویی برای پرستاران و همه کسانی است که با دلسوزی از بیماران و نیازمندان مراقبت می‌کنند.

خطیب جمعه اصفهان با قدردانی از پرستاران و تلاش‌های آنان افزود: قدردان همه پرستاران، چه کسانی که این شغل را به‌صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنند و چه افرادی هستیم که بدون داشتن شغل و درآمد، در خانه از همسران جانباز، بیماران و دیگر افراد نیازمند مراقبت می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با انتقاد از تلاش دشمنان برای ترویج بی‌عفتی و تضعیف خانواده‌ها، بیان کرد: دشمنان اسلام برای جلوگیری از نقش‌آفرینی مثبت زنان در جامعه، گاهی از زور و اجبار و گاهی از مسیر فرهنگ‌سازی و ایجاد برداشت نادرست از مفهوم آزادی وارد می‌شوند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر اینکه کشور‌های غربی مدافع واقعی حقوق زنان نیستند، بیان داشت: اگر غرب مدافع حقوق زنان است، چرا در برابر جنایت‌هایی که علیه زنان رخ می‌دهد، سکوت می‌کند و موضعی نمی‌گیرد؟

حجت الاسلام و المسلمین محمدی با اشاره به موفقیت‌های علمی و ورزشی زنان ایرانی افزود: دختران کشور در کنکور، المپیاد‌های علمی و رقابت‌های ورزشی به موفقیت‌های ارزشمندی دست پیدا می‌کنند و در عین پایبندی به عفاف و حیا، در عرصه‌های اجتماعی نیز حضور مؤثر دارند؛ اما این دستاورد‌ها از سوی مدعیان غربی حقوق زنان به‌اندازه کافی برجسته نمی‌شود.

امام جمعه موقت اصفهان بیان کرد: هدف اصلی دشمنان، تسلط بر جوامع بشری است و یکی از مسیر‌های رسیدن به این هدف، ایجاد گسست اجتماعی از طریق ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی است. امیدواریم زنان و دختران جامعه ما با الگوگیری از حضرت زینب (س)، در مسیر عفاف، حیا و نقش‌آفرینی مؤثر در جامعه حرکت کنند.

ایران در محاسبات الهی، قدرت اول دنیاست

حجت الاسلام و المسلمین محمدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگ و تقابل با آمریکا تأکید کرد: با وجود محاسبات مادی قدرت‌های جهانی، به لطف خداوند متعال، نصرت الهی، توان نیرو‌های مسلح و حضور مردم، ایران در محاسبات الهی از قدرتی برتر برخوردار است.

امام‌جمعه موقت اصفهان با قدردانی از نیرو‌های مسلح کشور، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، از سخنان حجت‌الاسلام کیانی، هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری، درباره توانمندی‌ها و آمادگی ارتش نیز قدردانی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی با اشاره به تحولات تنگه هرمز گفت: آمریکایی‌ها در باتلاقی که خود ایجاد کرده‌اند، گرفتار شده‌اند و با وجود تلاش برای ایجاد محدودیت، انجام اقداماتی در تنگه هرمز و راه‌اندازی جنگ تبلیغاتی، نمی‌توانند از شکست قطعی خود جلوگیری کنند.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به آنچه روایت‌سازی دروغین آمریکا درباره تسلط بر تنگه هرمز خواند، افزود: این اقدامات تبلیغاتی نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد و مانع شکست آمریکا شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی با انتقاد از رویکرد برخی کشور‌های منطقه در تکیه بر چتر امنیتی آمریکا، بیان کرد: برخی کشور‌ها با وجود مشاهده ناکارآمدی این چتر امنیتی در میدان عمل، همچنان به آمریکا اعتماد می‌کنند و با طناب پوسیده ترامپ و نتانیاهوی جنایت‌کار به سمت مشکلات بیشتر می‌روند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با هشدار به کشور‌های منطقه تاکیدکرد: مسئولان این کشور‌ها باید در رویکرد خود تجدیدنظر کنند، به خداوند متعال و اتحاد میان ملت‌های منطقه تکیه داشته باشند و دشمن واقعی خود را بشناسند؛ چراکه آمریکا به هیچ‌کس وفادار نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نداشتن قصد برای استقرار نیروی زمینی در ایران گفت: مسئله فقط نداشتن قصد نیست، بلکه آمریکا توان چنین اقدامی را ندارد؛ زیرا می‌داند اگر پای هر آمریکایی به خاک پرافتخار ایران اسلامی برسد، به دست ملت ایران و نیرو‌های مسلح مقتدر کشور قلم خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی با تأکید بر آمادگی ملت و نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدید‌ها افزود: ملت ایران در برابر دشمنان دست‌بسته نیست و با اراده‌ای استوار از کشور دفاع می‌کند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به آمادگی دفاعی کشور افزود: ملت ایران از یک سو پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، منقش به نام جلاله «الله»، و پرچم خون‌خواهی را برافراشته نگه داشته و از سوی دیگر، با آمادگی دفاعی و تکیه بر توان موشکی کشور، برای مقابله با هرگونه تجاوز آماده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی با اشاره به نقش شهید حسن طهرانی‌مقدم، شهید حاجی‌زاده و دیگر شهدای حوزه دفاعی کشور گفت: موشک‌های ایران یادگار تلاش و مجاهدت این شهداست و نیرو‌های مسلح آمادگی دارند با فرمان فرمانده معظم کل قوا، در برابر تهدید‌ها اقدام کنند و سرزمین‌های اشغالی و منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار دهند.

وی تأکید کرد: دشمنان نمی‌توانند نسخه تسلیم را برای ملت ایران بپیچند یا این ملت را در برابر تهدید‌های خود به عقب‌نشینی وادار کنند.

امام‌جمعه موقت اصفهان گفت: ملت ایران با حضور مستمر در خیابان‌ها و آمادگی نیرو‌های مسلح، در برابر دشمنان ایستاده است و هر پای آمریکایی که وارد خاک ایران شود، به دست ملت و نیرو‌های مسلح مقتدر کشور قلم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجت‌الاسلام حسین محمدی، امام‌جمعه موقت اصفهان، ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه این هفته در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان، با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز پرستار، اظهار داشت: این نام‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، بیانگر اهمیت الگوسازی در منطق اسلام است؛ چراکه حضرت زینب (س) الگویی برای پرستاران و همه کسانی است که با دلسوزی از بیماران و نیازمندان مراقبت می‌کنند.

وی با قدردانی از پرستاران و تلاش‌های آنان افزود: قدردان همه پرستاران، چه کسانی که این شغل را به‌صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنند و چه افرادی هستیم که بدون داشتن شغل و درآمد، در خانه از همسران جانباز، بیماران و دیگر افراد نیازمند مراقبت می‌کنند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه حضرت زینب (س) افزون بر پرستاری از بیمار کربلا، پرستار جامعه‌ای بیمار بود که امام حسین (ع) برای اصلاح آن قیام کرد، تصریح کرد: سیره حضرت زینب (س) در عرصه‌های مختلف، از جمله عفاف، حیا و زیست عفیفانه، الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی است.

محمدی با اشاره به جایگاه اجتماعی حضرت زینب (س) گفت: این بانوی بزرگوار با وجود رعایت حیا و عفت، چنان تأثیری در تاریخ اسلام گذاشت که نامش تا همیشه بلندآوازه خواهد ماند.

وی با انتقاد از آنچه تلاش دشمنان برای ترویج بی‌عفتی و تضعیف خانواده‌ها خواند، بیان کرد: دشمنان اسلام برای جلوگیری از نقش‌آفرینی مثبت زنان در جامعه، گاهی از زور و اجبار و گاهی از مسیر فرهنگ‌سازی و ایجاد برداشت نادرست از مفهوم آزادی وارد می‌شوند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به وضعیت زنان در جمهوری آذربایجان، مدعی شد که زنان و دختران این کشور، با وجود مسلمان بودن اکثریت جمعیت آن، از برخی حقوق اولیه خود در زمینه تحصیل و تدریس محروم شده‌اند و حاکمان این کشور نیز در این زمینه همراهی کرده‌اند.

محمدی با تأکید بر اینکه کشور‌های غربی مدافع واقعی حقوق زنان نیستند، بیان داشت: اگر غرب واقعاً مدافع حقوق زنان است، چرا در برابر جنایت‌هایی که علیه زنان رخ می‌دهد، سکوت می‌کند و موضعی نمی‌گیرد؟

وی با اشاره به شهادت خانم دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس در سیستان و بلوچستان، شهیده افسانه عقیلا در مهرستان بلوچستان و دکتر مهسا طاهری، نخبه هسته‌ای کشور، گفت: چرا مدعیان حقوق زنان در برابر این جنایت‌ها سکوت می‌کنند، اما در مواردی که با پوشش و رفتار‌های مورد تأیید آنان مخالفت می‌شود، صدای اعتراضشان بلند است؟

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به موفقیت‌های علمی و ورزشی زنان ایرانی افزود: دختران کشور در کنکور، المپیاد‌های علمی و رقابت‌های ورزشی به موفقیت‌های ارزشمندی دست پیدا می‌کنند و در عین پایبندی به عفاف و حیا، در عرصه‌های اجتماعی نیز حضور مؤثر دارند؛ اما این دستاورد‌ها از سوی مدعیان غربی حقوق زنان به‌اندازه کافی برجسته نمی‌شود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی دشمنان، تسلط بر جوامع بشری است و یکی از مسیر‌های رسیدن به این هدف، ایجاد گسست اجتماعی از طریق ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی است. امیدواریم زنان و دختران جامعه ما با الگوگیری از حضرت زینب (س)، در مسیر عفاف، حیا و نقش‌آفرینی مؤثر در جامعه حرکت کنند.

ایران در محاسبات الهی، قدرت اول دنیاست

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگ و تقابل با آمریکا خاطرنشان کرد: با وجود محاسبات مادی قدرت‌های جهانی، به لطف خداوند متعال، نصرت الهی، توان نیرو‌های مسلح و حضور مردم، ایران در محاسبات الهی از قدرتی برتر برخوردار است.

وی با قدردانی از نیرو‌های مسلح کشور، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، از سخنان حجت‌الاسلام کیانی، هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری، درباره توانمندی‌ها و آمادگی ارتش نیز قدردانی کرد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به تحولات تنگه هرمز گفت: آمریکایی‌ها در باتلاقی که خود ایجاد کرده‌اند، گرفتار شده‌اند و با وجود تلاش برای ایجاد محدودیت، انجام اقداماتی در تنگه هرمز و راه‌اندازی جنگ تبلیغاتی، نمی‌توانند از شکست قطعی خود جلوگیری کنند.

محمدی با اشاره به آنچه روایت‌سازی دروغین آمریکا درباره تسلط بر تنگه هرمز خواند، افزود: این اقدامات تبلیغاتی نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد و مانع شکست آمریکا شود.

وی با انتقاد از رویکرد برخی کشور‌های منطقه در تکیه بر چتر امنیتی آمریکا، بیان کرد: برخی کشور‌ها با وجود مشاهده ناکارآمدی این چتر امنیتی در میدان عمل، همچنان به آمریکا اعتماد می‌کنند و با طناب پوسیده ترامپ و نتانیاهوی جنایت‌کار به سمت مشکلات بیشتر می‌روند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با هشدار به کشور‌های منطقه تصریح کرد: مسئولان این کشور‌ها باید در رویکرد خود تجدیدنظر کنند، به خداوند متعال و اتحاد میان ملت‌های منطقه تکیه داشته باشند و دشمن واقعی خود را بشناسند؛ چراکه آمریکا به هیچ‌کس وفادار نیست.

خطیب جمعه اصفهان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور اوکراین درباره خیانت آمریکا به این کشور گفت: این اتفاق برای کسانی که به آمریکا اعتماد می‌کنند، درس‌آموز است. هر کشور و مسئولی که به آمریکا تکیه کند، دیر یا زود طعم تلخ خیانت آن را خواهد چشید.

آمریکا توان ورود زمینی به ایران را ندارد

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نداشتن قصد برای استقرار نیروی زمینی در ایران گفت: مسئله فقط نداشتن قصد نیست، بلکه آمریکا توان چنین اقدامی را ندارد؛ زیرا می‌داند اگر پای هر آمریکایی به خاک پرافتخار ایران اسلامی برسد، به دست ملت ایران و نیرو‌های مسلح مقتدر کشور قلم خواهد شد.

وی با تأکید بر آمادگی ملت و نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدید‌ها گفت: ملت ایران در برابر دشمنان دست‌بسته نیست و با اراده‌ای استوار از کشور دفاع می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی تأکید کرد: دشمنان نمی‌توانند نسخه تسلیم را برای ملت ایران بپیچند یا این ملت را در برابر تهدید‌های خود به عقب‌نشینی وادار کنند.

حضور ۲۳۰ شبه مردم در خیابان‌ها

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به حضور مردم در تجمعات و میادین افزود: ملت ایران طی ۲۳۰ شب در خیابان‌ها حضور داشته و میدان‌داری کرده است و این حضور همچنان ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از کشور و نیرو‌های مسلح افزود: حضور مردم در کنار آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح، از پشتوانه‌های مهم کشور در برابر تهدید‌های دشمنان است.

امام جمعه موقت اصفهان در پایان با اشاره به فعالیت‌های انصارالله یمن، برای این نیرو‌ها آرزوی پیروزی کرد و گفت: انصارالله قهرمان و با‌شرافت یمن به لطف خداوند متعال پیروزی‌های متعددی به دست آورده است. برای این مجموعه آرزوی نصرت نهایی داریم و امیدواریم خداوند بر قدرت و شوکت آنان بیفزاید