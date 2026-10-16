اردوی آماده‌سازی و مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال قطع عضو جانبازان و توان‌یابان ایران، برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ مکزیک با عنوان یادواره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، در اردوگاه حبیب‌ابن‌مظاهر تنکابن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،اردوی آماده‌سازی و مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال قطع عضو جانبازان و توان‌یابان ایران، با عنوان یادواره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، در اردوگاه حبیب‌ابن‌مظاهر تنکابن برگزار شد؛ اردویی که ملی‌پوشان را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ مکزیک آماده می‌کند.

ملی‌پوشان فوتبال قطع عضو جانبازان و توان‌یابان ایران در اردوی آماده‌سازی خود در اردوگاه حبیب‌ابن‌مظاهر تنکابن، با برگزاری تمرین‌ها و مسابقه تدارکاتی، آمادگی فنی و تیمی خود را برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو محک می‌زنند.

افزایش هماهنگی میان بازیکنان، ارزیابی توان فنی و تاکتیکی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارتقای آمادگی تیمی از اهداف برگزاری این اردو به شمار می‌رود.

جام جهانی فوتبال قطع عضو ۲۰۲۶ از ۱۳ تا ۲۲ نوامبر، برابر با ۲۲ آبان تا اول آذر ۱۴۰۵، در شهر سن‌خوان دِ لوس لاگوس مکزیک برگزار می‌شود و ۲۴ تیم ملی برای کسب عنوان قهرمانی جهان به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس گروه‌بندی اعلام‌شده از سوی منابع بین‌المللی، تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران در گروه F با تیم‌های ملی انگلیس، لهستان و کاستاریکا هم‌گروه است؛ رقابت‌هایی که می‌تواند آزمونی مهم برای سنجش توان ملی‌پوشان ایران در سطح بین‌المللی باشد.

این اردو در کنار اهداف فنی و ورزشی، با عنوان یادواره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان برگزار شده است تا یاد و نام شهدا نیز در کنار تلاش و افتخارآفرینی ورزشکاران گرامی داشته شود.

ملی‌پوشان ایران امیدوارند با بهره‌گیری از فرصت تمرین و مسابقات تدارکاتی، آمادگی لازم را برای حضور قدرتمند در جام جهانی مکزیک به دست آورند و نماینده شایسته‌ای برای ورزش ایران در این رقابت‌های جهانی باشند.