امام جمعه سردشت با تبریک روز پرستار، از مادران و پدرانی که بدون دریافت حقوق از فرزندان دارای معلولیت خود مراقبت می‌کنند، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا محمد واوی در خطبه‌های نماز جمعه سردشت، ضمن تبریک روز پرستار و هفته تربیت بدنی، با اشاره به زحمات مادران و پدرانی که مسئولیت مراقبت از فرزندان دارای معلولیت را بر عهده دارند، بر ارزش و اهمیت فداکاری این خانواده‌ها تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اخراج دانش‌آموزان محجبه از مدارس کشور جمهوری آذربایجان، این اقدام را مورد انتقاد قرار داد و از سکوت مدعیان دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر در برابر چنین موضوعاتی انتقاد کرد.

امام جمعه سردشت همچنین با ادامه بحث هفته گذشته درباره نابینایی، به تفاوت میان نابینایی چشم سر و نابینایی چشم بصیرت پرداخت و بر اهمیت بینش و آگاهی در تشخیص درست از نادرست تأکید کرد.