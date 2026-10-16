به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، کیک ۱۰ هزار نفری با همت گروه جهادی یوم الغدیر در مصلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آماده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام نمادین و خیرخواهانه با هدف شادی‌بخشی به اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است.

سید عباس علوی، مدیر گروه جهادی یوم الغدیر، در این رابطه اظهار داشت: این کیک بزرگ تولد در مراسمی ویژه و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، کودکان بی‌سرپرست، نیازمندان، کودکان کار و ساکنان کمپ‌های ترک اعتیاد توزیع خواهد شد.

وی همچنین افزود: بخشی از این کیک را به کادر درمان و بیمارستان‌ها اختصاص داده‌ایم تا در روز پرستار، قدردانی نمادینی از زحمات این عزیزان صورت گیرد.