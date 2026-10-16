وزیر راه و شهرسازی در همایش بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک در قزاقستان، بر توسعه زیرساخت‌های پیوسته، هوشمندسازی فرایند‌های گمرکی و تقویت همکاری کشور‌های منطقه برای تسهیل تجارت و ترانزیت تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در هشتمین همایش تجاری بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک «راه ابریشم جدید» در آستانه قزاقستان، خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل شد.

وی در پنل تخصصی «راه ابریشم دیجیتال؛ هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در لجستیک» گفت: همکاری مشترک کشورها می‌تواند به ایجاد شبکه‌های حمل‌ونقل کارآمدتر و افزایش پیوندهای تجاری منجر شود.

صادق، تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدورهای ترانزیتی و توسعه زیرساخت‌ها با رویکرد کریدورمحور را از اولویت‌های همکاری منطقه‌ای دانست.

وی افزود: استفاده از بسترهای دیجیتال در مسیرهای ترانزیتی، شفافیت را افزایش می‌دهد، تأخیرهای عملیاتی را کاهش می‌دهد و رقابت‌پذیری تجاری را تقویت می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران، این کشور را حلقه ارتباطی مهم میان آسیا، اروپا و خاورمیانه معرفی کرد.

وی توسعه شبکه ریلی، بزرگراه‌ها و بنادر کشور را از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل جریان کالا و تقویت ارتباطات تجاری برشمرد.

صادق همچنین از اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی ایران خبر داد و بر ظرفیت این بندر برای دسترسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای محصور در خشکی به آب‌های آزاد تأکید کرد.



به گفته وی، بهره‌گیری از ظرفیت چابهار می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و زمان جابه‌جایی کالا و تسهیل ارتباط با بازارهای جهانی کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی، کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب را نیز مسیری مهم برای اتصال هند، ایران، روسیه، آسیای مرکزی و شمال اروپا دانست.

وی توسعه حمل‌ونقل چندوجهی در این مسیر را زمینه‌ساز افزایش ظرفیت مبادلات تجاری و فراهم‌شدن مسیرهای ترانزیتی مقرون‌به‌صرفه عنوان کرد.

صادق با اشاره به کاربرد فناوری‌های هوشمند در حمل‌ونقل ایران، از نظام‌های یکپارچه مدیریت گمرکی، رهگیری خودکار محموله‌ها و تحلیل‌های پیش‌بینانه برای بهینه‌سازی زنجیره تأمین نام برد.

وی تأکید کرد: هماهنگی دیجیتال میان کشورهای منطقه می‌تواند فرایندهای مرزی را تسهیل و بهره‌وری شبکه‌های لجستیکی را افزایش دهد.

وزیر راه و شهرسازی، نوسازی زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از الزامات توسعه تجارت و کاهش موانع ترانزیتی دانست.

صادق در ادامه، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را به تقویت چندجانبه‌گرایی، نوآوری و همبستگی در حوزه حمل‌ونقل دعوت کرد.

وی در پایان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با کشورهای منطقه برای طراحی راهکارهای عملی به‌منظور توسعه حمل‌ونقل ارزان، روان و بدون توقف همکاری کند.